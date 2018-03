Brest, France

Enfin. Ibou Sissoko en a fini avec cette fracture de fatigue à un pied. Blessure qui a éloigné le milieu de terrain brestois des pelouses pendant plus de deux mois. Son dernier match ? C'était le 12 janvier dernier contre l'AC Ajaccio.

"Je regardais les entraînements par la fenêtre"

Ibou Sissoko a le sourire. Il est là, le bout du tunnel : "Cela a été long. Tu vois les copains jouer et toi t'es en tribune ou devant la télé. T'as envie d'être avec eux mais bon, c'est la vie. J'ai bien géré ces deux mois. J'espère que ça ne m'arrivera pas souvent dans ma carrière. Je vais essayer de m'imposer comme j'ai fait en début de saison. Dès la fin de ma séance, je regardais l'entraînement par la fenêtre, ce n'était pas évident."

"Il n'a jamais rechigné"

Ces deux mois n'ont pas été de tout repos. Après l'opération, Ibou Sissoko a porté un plâtre pendant dix jours. "Il a eu le droit de marcher normalement au bout de trois semaines", précise le kiné du club qui s'est occupé de lui Gilles Baudouin. "Ensuite on franchit des étapes, on travaille les appuis etc. Il a fait du vélo avec une seule jambe par exemple. On essaie de coupler avec la réathlétisation pour que le joueur perde le moins possible sa condition physique. Pour son âge, je l'ai trouvé très impliqué et très professionnel. C'était sa première vraie blessure. Il n'a jamais rechigné."

Le groupe pour Orléans-Brest :

Les 18 pour Orléans - Brest

Larsonneur, Léon, Chardonnet, Bernard, Castelletto, Weber, Grougi, Sissoko, Magnon, Berthomier, Pi, Mayi, Autret, Butin, Charbonnier, Faussurier, H. Diallo, Gastien.

Gaëtan Belaud et Alexandre Coeff sont suspendus.