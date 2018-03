Brest, France

Sans Belaud à droite, Alexandre Coeff pouvait prendre la place de latéral. Mais ce vendredi, les deux ne seront pas du voyage à Orléans. Alors que faire ?

Magnon à droite ?

Logiquement, Julien Faussurier devrait reculer d'un cran et prendre le poste de latéral droit ce vendredi au stade de la Source. Avec un système à deux récupérateurs, pourquoi pas voir un Pierre Magnon débuter la rencontre dans le couloir droit ? Joueur très apprécié par Jean-Marc Furlan et qui fait le boulot au fil des semaines. Le milieu de 21 ans n'a pas disputé la moindre minute cette saison avec le Stade Brestois. Compteur qui pourrait être débloqué à Orléans. Si le coach conserve son 4-3-3 de rigueur à l'extérieur, Magnon peut-il bousculer Grougi ou Gastien dans la hiérarchie ?

Sissoko titulaire ?

Deux suspendus ce vendredi soir, et un retour. Très attendu. Celui d'Ibrahima Sissoko. Le milieu de terrain, victime d'une fracture de fatigue à un pied il y a plus de deux mois, n'a plus joué depuis le 12 janvier dernier (contre l'AC Ajaccio). Un choix de plus pour Jean-Marc Furlan. Sera-t-il titulaire de suite pour son retour dans le groupe ? Le coach devra trancher. Au milieu, Johan Gastien et Bruno Grougi postulent aussi pour accompagner Jessy Pi à la récupération.

Malgré les absences de Coeff et Belaud, il y a du choix au milieu. Quels seront ceux du coach ? Réponse ce vendredi soir.

Les 18 pour Orléans - Brest

Larsonneur, Léon, Chardonnet, Bernard, Castelletto, Weber, Grougi, Sissoko, Magnon, Berthomier, Pi, Mayi, Autret, Butin, Charbonnier, Faussurier, H. Diallo, Gastien.

