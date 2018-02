A eux deux, Anthony Weber et Gaëtan Charbonnier totalisent plus de 300 matches en Ligue 1 ou Ligue 2 avec le Stade de Reims. Une équipe qu'ils vont retrouver ce lundi soir (24e journée de championnat) avec les couleurs de Brest sur les épaules.

Brest, France

Sept ans dans la Marne pour Anthony Weber, quatre pour Gaëtan Charbonnier. Ce n'est pas anodin. C'est à Reims que ces deux joueurs ont passé le plus de temps au cours de leur carrière. Forcément, ça marque. Et pas seulement en tant que footballeur.

Les deux se sont mariés à Reims

"C'est un moment important de ma vie. Je me suis marié là-bas, ma fille est née là-bas. En tant qu'homme, cela m'a apporté beaucoup", avance le défenseur. Gaëtan Charbonnier renchérit : "Moi aussi je me suis marié à Reims, cette ville restera forcément dans ma mémoire. Je n'ai jamais passé autant de temps dans un club en plus." Histoires de cœur. Histoires de foot aussi.

"Il fallait que tu te casses pour que Reims soit en haut"

Sur le terrain, Anthony Weber a connu une descente et une montée avec Reims. Equipe qui survole le championnat cette saison : "On me dit que je suis le chat noir. Mes potes me chambrent : il fallait que tu te casses pour que Reims soit en haut. Il n'y a aucune jalousie. S'ils sont là c'est que c'est mérité. Pour nous, c'est un tournant de la saison ce mois de février (le SB 29 va jouer Reims, Le Havre et le Paris FC). On prend trop de buts en 2018, il faut se relancer contre Reims."

Les deux hommes ont rejoint le Finistère cet été. Avec Anthony Weber comme entremetteur : "Je prenais des nouvelles de Charbo sur sa blessure au genou, lui me demandait comment se déroulaient les stages, les entraînements, etc. J'ai essayé de jouer un petit rôle pour l'attirer. Je savais que le coach l'aimait beaucoup. Après il a fait son choix mais j'ai eu mon petit rôle", sourit Anthony Weber en regardant son pote "le râleur" qui acquiesce : "Il a eu une part dans ma venue ici, c'est sûr."

Reims ou Brest ?

Anthony Weber en patron de défense, Gaëtan Charbonnier qui retrouve ses sensations devant. La Bretagne ça les gagne. "Oui, mais franchement avec la météo du moment, on est mieux à Reims", ose le défenseur. Repris de volée par Charbonnier : "Tu veux aller à la plage tu y vas, tu veux aller te balader en forêt tu y vas... Tu as tout ici !" Et Weber de se rattraper : "Je n'ai pas dit qu'on n'était pas bien, mais avec le soleil c'est mieux. Ma famille se sent super bien ici."

Ce soir, on oublie les bons souvenirs rémois l'espace de 90 minutes messieurs. Objectif, battre Reims pour la deuxième fois de la saison et décrocher une première victoire en 2018.

Le reportage avec Anthony Weber et Gaëtan Charbonnier

Reportage avec les anciens Rémois Weber et Charbonnier. Copier

La 24e journée de Ligue 2

Le classement