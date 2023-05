Ligue 2 - Stade Lavallois : à Amiens, "un des matchs les plus importants" dans la carrière des joueurs ?

Amiens SC - Stade Lavallois. Est-ce le match le plus important dans la carrière d'Antonin Bichon, lui qui a connu la joie d'une montée en Ligue 1 lors d'une avant-dernière journée de championnat avec Nîmes en 2018 ? "En tout cas un match décisif à la 38ᵉ journée d'un championnat, je n'ai jamais connu ça. Il faudra rester calme et faire en sorte de remporter ce match" raconte le milieu de terrain mayennais.

ⓘ Publicité

Comme l'an dernier, de l'émotion en fin de saison

Après avoir connu l'ivresse d'un titre en National, la saison dernière, dans un match couperet contre le Red Star, l'entraîneur Olivier Faprolli va connaître le stress d'un maintien ou d'une descente vendredi prochain. Ce sera, quoi qu'il arrive, un sacré souvenir. "Vous savez ce type de match, il n'y a pas besoin de longs discours. Je pense que pour les joueurs, c'est hyper excitant. Alors ça va être encore beaucoup de stress pour préparer ce match. Mais bon on aime ça aussi. Quand on a des matches à enjeu, je trouve que c'est top".

"Ne regardez pas trop la télé"

En mai 2019, Jimmy Roye le capitaine de Tango était descendu en National avec le Gazélec Ajaccio après un barrage aller-retour, perdu dans les dernières secondes contre Le Mans. "Ce sera un des matchs les plus excitants de ma carrière oui. Ce sera vraiment bon si on arrive à s'en sortir. Je ne doute pas car on s'était dit que le championnat pouvait se jouer à la dernière journée, et peut-être même jusqu'à la dernière seconde. Avis au cardiaque, ne regardez pas trop la télé !". Le capitaine a une revanche à prendre vendredi.

Comme en 2004

L'histoire est assez fabuleuse en tout cas pour le club mayennais. En 2004, c'est déjà à Amiens, au stade de la Licorne, que le Stade Lavallois avait dû obtenir son maintien en Ligue 2. Une victoire mémorable 4 buts à 3, avec notamment un doublé de Guilherme Mauricio. Bis repetita vendredi ?