Ligue 2 - Stade Lavallois : contre Niort, chasser le fantôme coupe de France et se méfier des apparences

C'est une occasion à ne pas manquer pour le Stade Lavallois ce samedi soir (19h). Les footballeurs mayennais reçoivent les Chamois Niortais pour la 14e journée de Ligue 2. Niort est pour l'instant le bonnet d'âne du championnat. Une dernière place au classement générale. C'est la pire attaque (10 buts) et la pire défense du championnat (23 buts). Les Tango eux pointent à la quatorzième place, mais à seulement trois points de leur adversaire. Gare qu'en même aux apparences.

Tout donner avant la pause hivernale

Déjà parce que Laval n'a pas beaucoup réussi contre les mal classés de Ligue 2. Certains auront encore en tête la défaite à domicile contre Pau en septembre (0-1). Niort lui sort d'un succès contre Dijon. "Ça va être un match acharné entre deux équipes de bas tableau, un match pluvieux. Il faut se préparer mentalement. L'équipe de Niort est composée de bons joueurs devant, qui peuvent être dangereux, qui vont vite vers l'avant et qui courent beaucoup" explique le milieu de terrain Jordan Adéoti.

Laval reste le favori de la rencontre et voudra faire le jeu. D'autant qu'il restera un match derrière contre Valenciennes à domicile avant que le groupe raccroche les crampons pour une trêve hivernale inédite avec sa Coupe du monde au Qatar. "On a tout à donner désormais. Il nous reste une dizaine de jours donc il faut être à 200, 300, 500%__. Tout le monde attend qu'on prenne six points parce qu'il y a deux matches à domicile contre soi disant des équipes de notre championnat. C'est à nous de faire le nécessaire pour partir en vacances sereinement" déclare Jimmy Roye, le capitaine.

Une nouvelle règle en place à l'entraînement

L'élimination contre les amateurs d'Orvault au 7e tour de la coupe de France a fait l'objet de beaucoup de discussion parmi les Tango. Les joueurs et le staff ne veulent pas qu'elle occulte la bonne dynamique en Ligue 2, enclenchée depuis la victoire contre Caen (4-0) et le point du nul empoché au Paris FC (0-0). Des rencontres sans encaisser de but, où les Tango ont retrouvé une bonne agressivité. À l'entraînement des choses ont évolué : Olivier Frapolli impose par exemple le port systématique des protège-tibias.

"Quand vous montez le curseur en terme d'intensité et d'agressivité, il faut que ce soit par des petits gestes, que ce soit concret. Après Grenoble, on a un peu changé notre façon de travailler sur l'intensité aux entraînements. C'est psychologique, c'est du détail, mais ça veut dire aussi qu'on va pas se faire de cadeaux sur le terrain" indique le coach. L'intensité, l'appétit, il y en a eu sur le terrain cette semaine d'après le milieu de terrain Jordan Adéoti. "Les 25 joueurs ont super bien préparé la rencontre. C'est une belle réaction et tous les joueurs qui ont joué le match d'Orvault ont les qualités pour intégrer l'équipe" poursuit-il

Roye, saveur particulière

264. C'est le nombre de rencontres disputées par Jimmy Roye le capitaine du Stade Lavallois. Le joueur a passé sept saisons aux Chamois Niortais (2011-2018). "Quand tu passes sept ans dans un endroit où tu fais tous les matins la même route pour aller à l'entraînement, tu vois les mêmes personnes tous les jours, tu vois les mêmes journalistes tous les jours, tu vois les supporters tous les jours et tous les week-ends, c'est beaucoup de souvenirs__, de très bons souvenirs. J'ai des amis là-bas qui sont dans le foot et qui sont en dehors du foot. C'est un passage de ma vie ou j'ai été marié. J'ai eu une ancienne vie, j'ai connu plein de choses dans cette ville. Avec l'expérience, je vais arriver à faire abstraction de tout ça. Il faut mettre le cerveau de côté et se dire que ce n'est qu'un match de football. L'enjeu, c'est les trois points. Il faut gagner ce match pour continuer notre série en championnat" déclare le milieu de terrain.

►► Stade Lavallois - Chamois Niortais (14e journée de Ligue 2) sera à suivre en intégralité sur France Bleu Mayenne ce samedi 5 novembre 2022 dès 18h45 avec Franck Gauteur, Martin Cotta et notre consultant Ulrich Le Pen.