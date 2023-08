Ligue 2 - Stade Lavallois : des certitudes et des zones d'ombre au milieu de terrain

Deux mois après son incroyable maintien en Ligue 2 à Amiens dans les dernières secondes, le Stade Lavallois rempile pour une nouvelle saison. Et quoi de plus beau qu'un derby contre le SCO d'Angers pour la 1ère journée (19h) au stade Francis Le Basser ?

La dernière confrontation en L2 pour ces deux équipes remonte au 20 février 2015 (défaite 2-0 de Laval à l'extérieur). Ce samedi, près de 8.700 supporters vont garnir les tribunes. Sur le terrain, le Stade Lavallois sort d'une bonne préparation (2 victoires, 2 nuls, 1 défaite). Seul hic Martin Cotta : le milieu de terrain où il y a quelques incertitudes.

Un milieu à deux ?

Julien Maggiotti parti, Antonin Bobichon en phase de reprise après une blessure au pied, Ferhaoui Fumu Tamuzo blessés... l'entraîneur Olivier Frapolli reconnaît qu'il a peu de possibilités dans ce secteur de jeu à l'aube de la nouvelle saison.

"On est un peu juste. On a un effectif qui, à l'instant T, est qualitatif. Mais avec des blessures ou des suspensions, on peut être assez rapidement en difficulté. Je suis curieux de voir le comportement de l'équipe samedi. Ça va me donner des éléments pour la suite" indique le coach.

Deux milieux de terrain seulement ont été régulièrement alignés lors des matches amicaux. Mais vu la rapidité des trois attaquants, ce n'est pas un handicap, estime le défenseur Anthony Gonçalves. "Notre jeu est davantage axé sur la profondeur. Tu sais qu'au moment où tu récupères des ballons, tu peux te projeter" analyse le défenseur.

Même système qu'en fin de saison dernière ?

Jouer avec deux récupérateurs devant la défense, Laval sait faire rappelle le capitaine Jimmy Roye. "On a fini à deux milieux de terrain lors des sept ou six derniers matches la saison dernière. On avait un bloc un peu plus bas. On jouait beaucoup sur des transitions. On a vu que ça a fonctionné et on a quand même fait cinq victoires sur les sept derniers matches. Donc ça ne me fait pas peur plus que ça" déclare le joueur. La possibilité de voir le Stade Lavallois recruter au milieu avant le 31 août est malgré tout de plus en plus grande.

►► Laval - Angers est un match à suivre dès 18h45 ce samedi en intégralité sur France Bleu Mayenne avec Franck Gauteur, Martin Cotta et notre consultant Ulrich Le Pen.