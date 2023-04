Info France Bleu Mayenne : le défenseur du Stade Lavallois Bryan Goncalves n'est plus puni!

On devrait voir Bryan Goncalves samedi 8 avril au Stade Francis Le Basser pour affronter Grenoble. Le défenseur jouait depuis le 21 mars avec la réserve tango. Il avait été écarté par le club après son 3ème carton rouge reçu à Niort. Le Stade Lavallois s'était incliné 3-2 sur la pelouse des Chamois. Le défenseur s'était emporté après une décision de l'arbitre avant un échange d'amabilité avec des Niortais après le coup de sifflet final. L'expulsion de trop. Le président et le staff avaient rencontré le joueur. Un entretien disciplinaire et la décision de l'écarter du groupe professionnel jusqu'à nouvel ordre. Et bien la punition aura duré deux semaines puisque Bryan Goncalves retrouve ses coéquipiers et devrait donc jouer samedi face à Grenoble pour la 30ème journée du championnat de Ligue2.

ⓘ Publicité