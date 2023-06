Ligue 2 - Stade Lavallois : le défenseur Rémy Duterte, surnommé "le rat", annonce son départ

Après un maintien arraché à la dernière journée de Ligue 2 à Amiens vendredi dernier, les joueurs du Stade Lavallois profitent de quelques semaines de vacances. Olivier Frapolli l'entraîneur travaille encore au centre d'entraînement des Gandonnières pour avancer sur le marché des transferts et préparer la saison prochaine.

Ce mercredi, sur son compte Instagram, Rémy Duterte annonce qu'il ne portera plus les couleurs du Stade Lavallois la saison prochaine. Ce n'est pas une surprise : le latéral gauche était en fin de contrat chez les Tango. Arrivé à l'été 2021, Rémy Duterte a joué 22 matchs lors de sa première saison. Une année mémorable puisque Laval a remporté le championnat de National.

En pleine lucarne contre Le Mans !

Sa saison en Ligue 2 cette année a été plus compliquée : seulement 11 matchs joués et une passe décisive inscrite. Le joueur a fait les frais de l'excellente saison d'Edson Seidou qui a joué tous les matchs des Tango cette année en Ligue 2. Rémy Duterte restera dans la mémoire des supporters en ayant inscrit le tir au but vainqueur contre Le Mans, dans le derby, lors du 8e tour de la Coupe de France en novembre 2021.

Sur son compte Instagram, le défenseur de 29 ans, surnommé "le rat" mais aussi "patte de velours" dans le vestiaire lavallois, écrit : "Merci aux dirigeants et à mes coéquipiers. Merci à l'ensemble du club. Et merci aux supporters qui m'ont toujours soutenu. Je ne vous oublierai pas".