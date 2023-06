Ligue 2 - Stade Lavallois : les prix des abonnements augmentent pour la saison 2023-2024

Quand on aime, on ne compte pas, comme dit l'expression. Pour aller avoir les Tango jouer à domicile l'année prochaine en Ligue 2, les abonnés au stade Francis Le Basser vont devoir mettre la main au portemonnaie. Ce vendredi 9 juin 2023, le club annonce une date d'ouverture pour l'abonnement en ligne : lundi 3 juillet. Il donne aussi les prix qui augmentent de 15 à 70€ en fonction des catégories par rapport à la saison dernière.

ⓘ Publicité

Des hausses même pour les fidèles abonnés

Dans le détail, c'est du côté des tarifs "fidélité", c'est-à-dire ceux proposés aux supporters déjà abonnés la saison passée, que les augmentations sont les plus importantes, autant pour les pleins tarifs que pour les tarifs réduits (réservés aux moins de 16 ans et aux étudiants de moins de 25 ans). Par exemple, pour la saison 2023-2024 en plein tarif comptez désormais 310€ en tribune Actual Haut, contre 240€ l'année dernière. Les tarifs réduits dans cette catégorie augmentent aussi de 70€ pour les tarifs réduits : 155€ en 2023-2024 par rapport à 85€ pour la saison 2022-2023. Pour profiter d'un match en tribune Actual Bas, c'est 50€ de plus en plein tarif et 40€ supplémentaires en tarif réduit. La tribune Crédit Mutuel connaît la même augmentation en tarif normal, elle passe de 140€ à 190€ et de 50€ à 95€ en tarif réduit.

Les supporters qui prennent cette saison 2023-2024 leur abonnement pour la première voient eux aussi les prix augmenter. En tribune Actual Haut plein tarif, l'abonnement passe de 260€ à 310€. Il augmente aussi de 50€ en tarif réduit : 155€ au lieu de 105€ l'année dernière.

Tableau des tarifs d'abonnement pour la saison 2023-2024 - Capture d'écran du site du Stade Lavallois

Tableau des tarifs d'abonnement pour la saison 2022-2023 - Capture d'écran du site du Stade Lavallois

Pour les supporters des Tango déjà abonnés la saison dernière, vous pouvez vous réabonner à partir du 3 juillet sur le site Internet du Stade Lavallois et au siège du club aux Gandonnières à Laval du 3 au 7 juillet de 9h à 12h et de 14h à 18h. Pour les nouveaux abonnés, il faut patienter jusqu'au lundi 10 juillet autant pour les abonnements en ligne qu'aux Gandonnières.