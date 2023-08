Ligue 2 - Stade Lavallois : "On n'a pas bien respecté les consignes" explique Vargas après le revers à Troyes

Pris dans le dos à plusieurs reprises, et très en difficulté face à l'ailier Rafiki Saïd par exemple, le Stade Lavallois peut nourrir des regrets, car le jeu offensif de l'ESTAC avait été scrupuleusement analysé toute la semaine par le staff et les joueurs.

ⓘ Publicité

Troyes, trop rapide

Cela n'a malheureusement pas empêché les joueurs adverses de dérouler leur football sur les vingt premières minutes du match, en usant par exemple de long ballon dans le dos de la défense mayennaise pour chercher le trio d'attaquants Dong - Assoumou - Saïd.

L'entraîneur du Stade Lavallois avait demandé à ses joueurs de presser haut les Troyens et empêcher les premières relances. D'où le positionnement très haut de Sam Sanna en phase défensive, sur la même ligne que les attaquants Tchokounté et Labeau Lascary.

"On n'a pas bien respecté les consignes"

"C'est dommage qu'on ne soit pas bien entré dans le match. On n'a pas bien respecté les consignes. On n'a pas su bien exploiter tout ce qui avait été travaillé à l'entraînement. Tout ce qu'ils ont fait, ça a été clairement travaillé cette semaine. On connaissait leurs points forts et leurs points faibles. On n'a pas su en profiter. En deuxième période on a continué à pousser mais malheureusement, on prend un contre et le troisième but qui nous crucifie. Mais malgré tout, je trouve qu'on a montré du caractère" analyse le défenseur Thibaut Vargas, entré à la pause et qui a dynamité le jeu lavallois avec Junior Kadile.