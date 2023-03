Ligue 2 - Stade Lavallois : "Toujours sain d'avoir des ambitions" explique un économiste du sport

Le club de football du Stade Lavallois affiche de grandes ambitions dans les années à venir. Lundi, le président Laurent Lairy a présenté son projet intitulé "Actions et vérités CAP 2025". Un projet qui implique de profonds changements structurels et sportifs dans les prochaines année comme la rénovation du stade Francis Le Basser et la réouverture d'un centre de formation. Le président veut également remonter en Ligue 1 avant la fin de la décennie. Christophe Lepetit, expert en économie du sport au réputé Centre de Droit et d'Économie du Sport de Limoges était l'invité du 6-9 de France Bleu Mayenne ce jeudi.

ⓘ Publicité

France Bleu Mayenne : Est-ce que le président du Stade Lavallois est trop gourmand ou est-ce que vous jugez ses objectifs atteignables ?

Christophe Lepetit : Je ne sais pas s'il est trop gourmand, mais en tout cas, il a affirmé son ambition. Et je pense que quand on est un club qui aujourd'hui évolue en Ligue 2, certes depuis peu de temps, c'est toujours sain d'avoir de l'ambition et le souhait de mettre en place un projet structurant qui permette justement de pouvoir viser des objectifs élevés. Restera effectivement à voir après s'il est possible d'atteindre ces objectifs, mais il est évident qu'il faudrait déjà stabiliser le Stade Lavallois en Ligue 2 avant, pourquoi pas, de viser plus haut.

Cela va trop vite en besogne d'après vous ?

Non. Vous savez, quand on est à la tête d'un club professionnel, que ce soit en football ou ailleurs, il est important d'avoir des projets. L'important, c'est de pouvoir aussi les planifier dans le temps. Reste à savoir si, eut égard aux caractéristiques qui sont celles du Stade Lavallois par rapport à son territoire, par rapport aussi à sa structure actionnariale, ce projet est atteignable. Je trouve que c'est intéressant malgré tout que le club, revenu en Ligue 2 après quelques années en National pense dès à présent à se structurer autour de son centre de formation, autour de son stade également et autour de son organisation capitalistique.

Le président du Stade Lavallois estime qu'il faut un budget de 15 millions d'euros pour jouer la montée en Ligue 1. Aujourd'hui, le budget est à un peu plus de neuf millions d'euros. Est-ce le bon prix pour s'offrir cette ambition d'après vous ?

En sport, et c'est ce qui fait la beauté de ce secteur, c'est que vous pouvez enclencher des dynamiques sportives extrêmement vertueuses et positives, sans forcément avoir les meilleurs moyens. On a vu par le passé des clubs avec des petits moyens accéder à la Ligue 1. On peut penser au Clermont Foot, mais aussi à des clubs corses...

On peut penser aussi à des clubs comme Le Mans ou Grenoble, qui dès lors qu'ils ont annoncé la construction de leur stade et leur envie de grandir, ont complètement dégringolé sportivement...

Effectivement, mais ça rejoint la première question que vous m'avez posée. Il est bien d'avoir des projets, mais il est bien aussi de structurer le club pour éviter ou en tout cas faire en sorte d'éviter au maximum une chute brutale. Et donc, il est important de pouvoir structurer et solidifier le club et notamment aussi ses fondamentaux économiques, les capitaux propres pour permettre justement en cas d'accident sportif, d'être en mesure de le digérer.

Le Stade Lavallois est un club à dimension humaine, et revendique un esprit familial. Est-ce que c'est encore possible de conserver ce modèle dans un football de plus en plus mondialisé ? Et est-ce que pour grandir, le Stade Lavallois ne sera-t-il pas obligé de renier un peu ses principes d'après vous ?

II y a une tendance aujourd'hui à l'internationalisation du football et à l'ouverture des capitaux des clubs à des investisseurs étrangers qui viennent du Moyen-Orient, de l'Asie ou d'Amérique. Pour autant, je trouve que c'est extrêmement intéressant d'avoir un projet à l'ancrage territorial très fort et assumé. On a des exemples de clubs qui peuvent réussir sans avoir des actionnariats forcément ouverts à l'international. Le Racing Club de Strasbourg, par exemple, est aussi sur ce modèle-là.

Le président du Stade Lavallois s'est montré acerbe lundi, sur la reprise de clubs français par des Américains, des Chinois par exemple. On ne le sent pas très favorable finalement aussi à l'entrée de capitaux étrangers au Stade Lavallois. Est-ce qu'il a raison ou pas de revendiquer une sorte de souveraineté nationale ?

Ses propos sont intéressants car ils traduisent la volonté de conserver les actifs que sont des clubs de football dans le patrimoine national. C'est intéressant parce qu'effectivement, c'est un sujet qui peut être amené à évoluer dans les prochaines années. En ce moment, se développe beaucoup ce qu'on appelle la multipropriété de clubs avec des investisseurs internationaux qui investissent dans des clubs en Angleterre, en France, en Italie, en Espagne et dans d'autres pays. Et ça, c'est vrai que ça peut poser un certain nombre de difficultés à l'avenir puisque vous pouvez avoir des clubs qui ont les mêmes actionnaires qui finissent par se rencontrer.

C'est intéressant de se positionner comme ça, mais je pense qu'il y a aussi un petit peu de stratégie. Il ne faut pas non plus être totalement naïf, parce que c'est une façon pour le Stade Lavallois de se différencier et donc de pouvoir assumer cet ancrage local et de pouvoir, pourquoi pas, intéresser des investisseurs locaux.