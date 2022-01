Stéphane Moulin veut amener Jessy Deminguet à performer encore plus

A 24 ans (depuis le 07 janvier dernier), Jessy Deminguet vit (déjà) sa cinquième saison avec les pros du SM Caen. Le capitaine des Rouge et Bleu réalise une saison qui le place dans le top trois des meilleurs passeurs de Ligue 2.

Ce n'est pas pour autant que son coach s'en satisfait. Non pas que Stéphane Moulin soit déçu des performances du Lexovien mais justement qu'il estime à sa juste valeur son potentiel.

"Je suis satisfait de ce qu'il fait mais je lui ai dit : quand je considère que sur une échelle de dix on peut arriver à huit, je ne peux pas me satisfaire de six. Il a une marge de progression énorme parce que c'est un garçon qui est complet. C'est rare d'avoir un garçon qui est capable d'attaquer, de défendre, qui a du volume et qui est capable de répéter les efforts à haute intensité , qui a un bon pied, qui voit le jeu et qui techniquement est à l'aise.

Il a donc une palette relativement large. Il est capable de marquer des buts. Il n'en marque pas assez. Mon objectif est donc qu'il continue sa progression."

C'est d'ailleurs dans cette optique que Stéphane Moulin a confié le brassard de capitaine à celui qu'il considère comme "un pilier de l'équipe" qui par son appartenance à la région "doit devenir l'identité du club".

Le brassard est aussi un moyen de lui montrer à quel point il est important. C'est un garçon qui a besoin de ça. Stéphane Moulin

Lancé dans le grand bain des pros en Ligue 1 à Marseille (5-0), Jessy Deminguet a depuis cumulé en cinq saisons près de 123 matchs avec son club formateur. Le natif de Lisieux se considère comme quelqu'un de rarement satisfait et qui veut plus. Il comprend et partage les attentes de son coach.

"Je suis totalement d'accord avec lui. On en a parlé. Forcément, je pense que je peux encore essayer de chercher quelques buts et passes décisives dans l'optique d'aider l'équipe. Et je pense que j'en ai la possibilité. Il faut encore en chercher plus pour forcément avoir plus de possibilité de marquer et de faire des passes décisives. Je pense que c'est un peu mon rôle."

Avec sa palette de jeu et ce pied gauche talentueux, Jessy Deminguet peut de nouveau prétendre à terme rejouer en Ligue 1. Il doit aller chercher encore un peu plus dans son jeu et son caractère. "Maintenant c'est à lui d'écrire son histoire. Il a tout ce qu'il faut pour franchir le cap. Je n'ai aucun doute là-dessus" estime Stéphane Moulin.