Ligue 2 : Steven Fortès va découvrir la Ligue 1... et Toulouse

C'est désormais un secret de polichinelle : ancien défenseur du HAC et désormais libre, Steven Fortès doit s'engager avec le club de Toulouse, en Ligue 1. Ne manque plus que l'officialisation.

Son contrat de trois ans au HAC arrive à terme et Steven Fortès n'a pas accepté la prolongation proposée par ses dirigeants. Et pour cause, malgré sa blessure au genou droit en mars dernier, le défenseur international cap verdien s'est vu offrir un bail du côté de Toulouse. France Bleu Normandie vous en parlait depuis plusieurs semaines, c'est désormais quasiment officiel : à 25 ans, l'imposant garçon d'1 mètre 92 va découvrir la Ligue 1 la saison prochaine et s'engager pour le club de la ville rose, avec sans doute un contrat de quatre ans au sein de la formation dirigée par Pascal Dupraz.Il ne devrait cependant pas être opérationnel avant le mois de novembre.