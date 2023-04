Ligue 2 : stop ou encore pour l'entraîneur du Stade Lavallois, Olivier Frapolli ?

Dans le football d'aujourd'hui, peu de coach résiste à une série de six défaites consécutives. Mais à Laval (17e et relégable), ce n'est normalement pas d'actualité. Olivier Frapolli, en poste depuis 2019, n'est, semble-t'il, pas menacé. Ce n'est pas la politique de la maison, pas la façon de faire du président Laurent Lairy si l'on en croit les différentes déclarations depuis qu'il est aux commandes du Stade Lavallois. Pourtant, la question se pose vraiment. On le voit avec Amiens et Dijon qui ont changé d'entraîneur la semaine dernière, un changement de coach permet de bousculer l'équipe. C'est une façon de créer un électrochoc chez les joueurs.

Frapolli : "je ne vais pas m'accrocher à mon poste"

Olivier Frapolli, 51 ans, connaît la précarité du poste : "ce n'est pas parce que j'ai une relation avec le président qui ne me met pas dans une situation de précarité que l'on peut avoir dans certains clubs, que je n'ai de pression. Je n'ai besoin de personne pour me mettre la pression. J'étais l'entraîneur qui a fait monter le club en Ligue 2 et je n'ai pas envie d'être celui qui va le faire descendre bien évidemment. Mais à un moment donné, si je sens que je n'ai plus les solutions, que ce n'est plus possible, je ne vais pas m'accrocher à mon poste pour m'accrocher à mon poste."

Le président et l'entraîneur du Stade Lavallois ont prévu de se voir en ce lundi de Pâques pour tenter de trouver des leviers. Et mettre en place les dernières solutions pour sauver le club en Ligue 2.