Ligue 2 - Strasbourg bat Sochaux-Montbéliard 2 à 0

Pour cette 31e journée de Ligue 2, le Racing a vaillamment battu 2-0 le FC Sochaux-Montbéliard et finit à la deuxième place du championnat !

Dans le cadre de cette 31e journée de Domino's Ligue 2, devant un public très présent, 22 631 spectateurs (record d'affluence de la saison) et un kop hyperactif, le Racing a battu le FC Sochaux-Montbéliard 2 à 0 et finit à la seconde place du championnat.

En première mi-temps, le Racing démarre sur les chapeaux de roue mais le jeu se rééquilibre à la fin du premier quart-d'heure. Les actions successives sont récompensées par le but de Blayac à la 20e minute. Et un but collectif ma-gni-fi-que de Khalid Boutaib à la 41e. La première mi-temps fut excellente pour les hommes de Thierry Laurey.

En seconde mi-temps, le FC Sochaux-Montbéliard se réveille et mène la vie dure à Strasbourg en trois actions successives, mais le Racing retrouve la gestion de son match et temporise. Suite à une sortie dangereuse d'Alexandre Oukidja, Sochaux obtient un penalty mais le rate. Le reste de la seconde période est équilibré entre les deux équipes, qui fatiguent.

Le match en détail :

- 88e minute : Vincent Gragnic remplace Khalid Boutaib. 2-0

- 82e minute : sortie de Baptiste Guillaume et Bahoken rentre. 2-0

- 78e minute : carton jaune pour Ibrahima Konaté qui a stoppé irrégulièrement Aholou lancé en pleine vitesse. 2-0

- 75e minute : Mohamed Larbi est sanctionné d'un carton jaune. 2-0

- 71e minute : Oukidja sort et met le pied en avant sur Touzghar en retard et l'arbitre siffle un penalty pour Sochaux. Andriatsima rate ce penalty qui trouve le poteau gauche ! 2-0

- 61e minute : carton jaune pour Kader Mangane. Jérémy Blayac est remplacé par Jérémy Grimm. 2-0

- 55e minute : coup franc des alsaciens, Seka au second poteau mais qui n'arrive pas à redresser le ballon. 2-0

- 51e minute : le sochalien Touzghar bute sur le gardien strasbourgeois. Le FCSM est revenu dans le match avec d'autres intentions. 2-0

- 48e minute : dans la surface du Racing, Andriatsima frappe en pivot. Alex Oukidja se couche pour détourner la frappe, qui était cadrée. 2-0

- 46e minute : Thuram prend la place de Martin dès le retour des vestiaires sochaliens. 2-0

- 41e minute : Khalid Boutaib transforme une formidable action collective (Guillaume, Ndour, Boutaib) avec un but d'anthologie. 2-0

- 36e minute : coup franc bien placé aux 25 mètres exécuté par Larbi. C'est détourné par le mur strasbourgeois. 1-0

- 34e minute : frappe de Lienard à ras de terre. Christopher Dilo se couche parfaitement et s'empare du ballon. 1-0

- 29e minute : en duel avec Konaté, Khalid Boutaib joue la faute dans la surface mais l'arbitre Jochem ne bronche pas. 1-0

- 20e minute : tête imparable sur corner de Jérémy Blayac seul aux 6 mètres. 1-0

- 8e minute : coup-franc alsacien excentré détourné de la tête par un Sochalien, coup de billard dans la surface ! Dilo se détend bien et bloque ce ballon dangereux. 0-0

- 3e minute : première frappe du match signée Lienard, qui s'envole dans les tribunes. 0-0