Ligue 2 : Strasbourg et Amiens montent en Ligue 1, Troyes barragiste, le Red Star et Laval relégués

Strasbourg a été sacré champion de Ligue 2 vendredi lors de la 38e et ultime journée synonyme de montée dans l'élite la saison prochaine avec Amiens. Troyes jouera les barrages face au 18e de L1 pour tenter de monter. Le Red Star et Laval sont relégués. Orléans jouera les barrages pour se maintenir.

Les résultats de 38e journée

Strasbourg et Amiens dans l'élite, Troyes barrragiste

Strasbourg, sacré champion de Ligue 2 vendredi à l'issue de 38e et dernière journée, montera en Ligue 1 la saison prochaine tout comme son dauphin Amiens, alors que six équipes étaient en course pour les deux précieux billets dans l'élite.

Lors d'une ultime journée pleine de suspense, Troyes a finalement obtenu la 3e place synonyme de barrage d'accession dans l'élite, au nez et à la barbe de Lens et Brest. L'ESTAC jouera les barrages face au 18e de L1 pour tenter de monter (match aller-retour).

Le Red Star et Laval relégués, Orléans barragiste

Défait par Auxerre dans une "finale" pour le maintien, le Red Star (19e) est officiellement relégué. Le club parisien rejoint Laval (20e), déjà condamné depuis plusieurs journées, en Ligue 2. Orléans (18e), qui a perdu au Havre, disputera les barrages face au Paris FC qui a terminé 3e de national, pour la place en Ligue 2 la saison prochaine (match aller-retour).

Deux autres équipes joueront en Ligue 2 la saison prochaine : Châteauroux a été sacré champion de National après son match nul (1-1) devant Les Herbiers, vendredi lors de la 34e et dernière journée. Outre les Castelroussins, Quevilly-Rouen montera également de division la saison prochaine.

Le classement à l'issue de la saison 2016-2017

