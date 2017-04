Ligue 2 - Strasbourg 2-0 Le Havre : le Racing plus que jamais leader

A la Meinau, un Racing club de Strasbourg hyper réaliste bat une bonne équipe du Havre sur le score de 2-0 pour la 35e journée de Ligue 2. Au classement, les Strasbourgeois restent leader

Les Strasbourgeois battent Le Havre, au stade de la Meinau, sur le score de 2-0 . Au classement de la Ligue 2, le Racing est en tête!

Le résumé du match

Victoire du Racing 2-0!!!

72e Reprise de volée de Jean-Eudes Aholou, juste au dessus, quelques minutes plus tard Boutaïb met sa tête juste à côté, les actions se succèdent, le Racing mène 2-0 c'est la fête à la Meinau

67e Le Havre continue à jouer, construire, attaquer et Alexandre Oukidja sauve sur sa ligne

58e Racing 2-0 Le Havre. Le Havre prive Strasbourg de ballon mais ne Racing profite davantage de ceux qu'il contrôle et surtout est beaucoup plus incisif en attaque. But de Baptiste Guillaume, Jeremy Blayac passeur

Racing 2 - 0 Le Havre Partager le son sur : Copier

48e Boutaïb est le premier à se montrer dangereux mais les havrais parviennent la plupart du temps à contrôler le jeu, malgré le kop, les confettis et les flash des portables

Mi-temps Racing 1-0 Le Havre. Rien n'est fait, Le Havre ne lâche pas, mais le Racing assure l'essentiel

39e Nouvel action strasbourgeoise, la tête de Boutaïb passe juste au-dessus

29e Racing 1-0 Le Havre. Superbe corner de Dimitri Lienard et non moins magnifique et puissante reprise de la tête de Blayac, la Meinau et Luc Dréosto sont aux anges...

racing 1 - 0 Le Havre Partager le son sur : Copier

25e le jeu passe d'un but à l'autre, après une nouvelle action chaude dans les 18m strasbourgeois, sur le contre, Blayac centre pour Lienard, trop court. Le Racing pousse

20e grosse occasion havraise, Séka est passé, Jean-Pascal Fontaine, seul, met au dessus

20h00: Echarpe du Racing autour du cou, Pierre Ménès, chroniqueur sur Canal+ donne le coup d'envoi fictif de la rencontre. Jérôme Brisard, l'arbitre, donne le véritable coup d'envoi et libère...les havrais, sur tous les ballons, ils sont les premiers à se montrer dangereux au bout de 4-5 minutes le Racing prend les choses en main et se procure une première grosse occasion, sur 2 corner consécutifs, sauvée sur la ligne à la 7e.