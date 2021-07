Ligue 2 : suivez Ajaccio-Amiens en direct sur France Bleu Picardie

L'Amiens SC doit enclencher la première ! Les joueurs du coach Philippe Hinschberger se déplacent à Ajaccio ce samedi soir (19h) pour le compte de la 2e journée de Ligue 2.

Après une défaite samedi dernier contre l'AJ Auxerre (1-2), l'Amiens SC est en Corse pour lancer vraiment sa saison. Grosse opposition en perspective à Ajaccio, une équipe basée en 4-4-2, qui a accrochée à 10 Toulouse lors de la première journée (2-2).

Un groupe amiénois renforcé

Amiens se présente au stade François-Coty avec un effectif de 18 joueurs. Un groupe qualitativement plus étoffé par rapport à la première journée. Propulsé capitaine, Arnaud Lusamba est de retour dans le groupe de l'ASC.

Pour sa reprise, et après avoir songé à un départ, le milieu de terrain paraît épanoui : "je suis dans un environnement qui me va très bien. J'ai préféré rester à Amiens, un club où on me fait confiance et où on me donne du temps de jeu."

Ce samedi soir à Ajaccio, Arnaud Lusamba va emmener un effectif jeune. Philippe Hinschberger compte aligner une charnière centrale Formose Mendy-Nathan Monzango, deux joueurs de 20 ans, en attendant une recrue supplémentaire.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Deux recrues alignées d'entrée ?

Arrivé de Dunkerque cette semaine, le latéral gauche Harouna Sy est pressenti pour faire ses débuts avec l'Amiens SC. Côté absent, Emmanuel Lomotey est blessé et forfait. Valentin Gendrey ne portera plus les couleurs amiénoises : il a été transféré à Lecce en 2e division italienne, le club où a également signé Alexis Blin en juin dernier.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Devant, un autre renfort doit porter l'attaque amiénoise. Toluwararase Arokodare dit "Tolu" sera normalement aligné par Philippe Hinschberger. Prêté par le club du Valmiera FC (Lettonie), l'attaquant nigérian a rongé son frein contre Auxerre. Absent de la feuille de match, Amiens n'avait pas reçu à temps le Certificat international de transfert de son ancien club.

Ajaccio-Amiens, une rencontre à suivre en direct sur France Bleu Picardie. Rendez-vous dés 18h45 pour l'avant-match avec Alexandre Lepère et Romain Péchon, du site internet le 11 Amiénois. Coup d'envoi de la rencontre à 19h !