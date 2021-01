Ligue 2 - Suivez Amiens - Châteauroux sur France Bleu Picardie

Une semaine après avoir brutalement chuté (4-2) au Paris FC stoppant une belle série de huit matchs sans défaite en Ligue 2, l'Amiens SC (9e) doit se relancer face à la lanterne rouge Châteauroux à la Licorne.

Tanchot: "Un esprit de revanche"

"Il y a un esprit de revanche notamment sur la rigueur" prévient le coach Oswald Tanchot. "A Paris, on n'a pas fait un match catastrophique dans le domaine offensif, mais on a été très en dessous de ce qu'on doit être capable de faire en Ligue 2 sur l'aspect défensif. J'espère que c'est un accident et que nous allons remettre les bases contre Châteauroux."

Quand on joue des équipes classées derrière nous il faut réussir à les battre mais il n'est pas plus dur de jouer le Paris FC que Châteauroux - Oswald Tanchot entraîneur d'Amiens

"Quand on joue des équipes classées derrière nous il faut réussir à les battre mais il n'est pas plus dur de jouer le Paris FC que Châteauroux pour qui il y a du respect à avoir avec des joueurs de qualité et des derniers matchs consistants comme contre Valenciennes (3-3). Je sais qu'à un moment donné cette équipe là va avoir un rebond donc il faut faire le boulot pour que ce ne soit pas contre nous"

Coly titulaire? Blin forfait? Mendoza en Turquie?

L'Amiens SC devrait aligner pour la première fois le latéral gauche sénégalais Racine Coly prêté par Nice jusqu'à la fin de la saison. En revanche le capitaine Alexis Blin qui ne s'est pratiquement pas entraîné de la semaine (ischios) est très incertain. Par ailleurs l'attaquant colombien John Mendoza toujours préservé pourrait quitter Amiens pour la Turquie (Sivasspor?) avant la fin du mercato ce lundi 1er février à minuit.

ASC - Châteauroux sur France Bleu Picardie

Le match Amiens-Châteauroux est à vivre en intégralité dès 18h45 sur France Bleu Picardie ce samedi 30 janvier avec Mathieu Dubrulle et François Sauvestre en direct du stade de la Licorne. Coup d'envoi 19h.