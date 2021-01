Ligue 2 - Suivez Amiens - Le Havre sur France Bleu Picardie

L'Amiens SC veut poursuivre sur sa lancée en Ligue 2. Après sept matchs d'affilée sans défaite et une belle victoire à Niort (2-0) la semaine dernière, les amiénois espèrent continuer de progresser dans la première partie du classement pour atteindre la barre des 30 points en cas de victoire contre Le Havre ce samedi 16 janvier à la Licorne. Au club, le mot d'ordre est surtout de ne pas s'enflammer !

Tanchot : "Les 40 points le plus vite possible"

"Je ne regarde ni vers le haut ni vers le bas du classement", clame l'entraîneur d'Amiens Oswald Tanchot. "On trace notre route, je sais ce qui nous attend sur les matchs de janvier et février alors je reste concentré sur ces matchs là avec l'objectif d'aller chercher les 40 points le plus vite possible.

J'ai conscience que sur la première partie de saison nous n'avons battu aucune équipe du haut de classement à part Grenoble - Oswald Tanchot

"On a une équipe très jeune et mon objectif est aussi de tempérer l'enthousiasme, les victoires dans le football peuvent parfois déclencher un excès de confiance et à contrario les défaites du négativisme, donc mon rôle est de rester très distant et très froid par rapport à tout cela, mais aussi très lucide sur ce qu'on doit améliorer car j'ai conscience que sur la première partie de saison nous n'avons battu aucune équipe du haut de classement à part Grenoble. Je répète toujours l'objectif qu'on m'a fixé : amortir la chute, se maintenir. Si cela peut-être fait confortablement avec des bons matchs et une fin de saison intéressante à jouer, on ne va pas s'en priver. Mais pour l'instant ça n'est pas fait."

Côté effectif, si les attaquants Stephen Odey et Amadou Ciss font leur retour dans le groupe, Amiens sera toujours privé du ghanéen Emmanuel Lomotey (blessé) et du colombien John Mendoza en instance de départ au mercato.

ASC - Le Havre sur France Bleu Picardie

