Ligue 2 - Suivez Amiens SC - Auxerre sur France Bleu Picardie

Pour sa deuxième saison d'affilée en Ligue 2, l'Amiens SC (10e du dernier exercice) débute son championnat par une belle affiche à domicile face à Auxerre.

Luigi Mulazzi : "Finir aux cinq premières places!"

"On repart sur un nouveau projet avec des ajustements au niveau de l'équipe, quasiment un nouveau staff, et un nouvel entraîneur qui a réussi quelques belles performances par le passé, j'ai donc des sensations positives" clame le vice-président de l'Amiens SC Luigi Mulazzi. "L'équipe est encore un peu en chantier, il nous manque encore deux ou trois joueurs pour cadrer cette équipe, mais il ne faut pas se cacher, il faut qu'on termine le plus haut possible et on peut se donner comme challenge de finir aux cinq premières places"

Philippe Hinschberger: "Lâcher les chevaux!"

Des ambitions partagées par le nouvel entraîneur Philippe Hinschberger. "Le club d'Amiens présente un budget qui doit lui permettre de rentrer dans les cinq ou six meilleurs clubs de Ligue 2. Mon objectif est d'au moins attraper le Top 5. On abordera tous les matchs avec la même volonté de jouer, d'attaquer même si il faut gagner nos matchs 3-2 ou 5-3 ! Toujours est-il qu'en terme d'ambiance et de comportement j'attends de cette équipe d'Amiens qu'elle lâche les chevaux!"

Lusamba suspendu, Alphonse de retour

En attendant le recrutement d'un arrière gauche et d'un attaquant, Philippe Hinschberger devra aussi se passer de son capitaine Arnaud Lusamba suspendu pour ce premier match de la saison face à Auxerre. En revanche il pourra compter sur le défenseur Mickaël Alphonse rentré cette semaine de la Gold Cup avec la Guadeloupe. En attaque le nigérian Toluwalase Arokodaré dit "Tolu", prêté cet été par Cologne, devrait être titularisé avec Adama Diakhaby et Chadrac Akolo.

Furlan (Auxerre): "Je me suis chié dessus!"

De son côté, l'AJ Auxerre, 6e la saison dernière, ne semble pas aborder ce premier match dans les meilleures dispositions. Après le départ de son meilleur buteur Mickael Le Bihan (19 buts) à Dijon, le club bourguignon sera privé de quelques joueurs majeurs comme Gauthier Lloris et Rémy Dugimont. L'A.J.A frappée par une interdiction de recruter à titre onéreux et un encadrement de la masse salariale infligés par la DNCG aurait même revu ses ambitions à la baisse. "Les six semaines que j'ai passées, je me suis chié dessus!" avoue sans filtre le coach auxerrois Jean-Marc Furlan. "Il y a eu encore plus d'aléas et d'imprévisibilité que d'habitude. Cela doit aussi placer mes joueurs dans la lutte, le combat, l'envie de s'arracher, de se battre pour prendre les 40 points du maintien le plus tôt possible. Mais les quatre fois où je suis monté, on jouait le maintien! (rires) Il n'y a pas de règles!"

Pass sanitaire obligatoire

Ce match marquera le retour du public à la Licorne avec présentation obligatoire du pass sanitaire à partir de 18 ans. Plus de 5000 spectateurs sont attendus dont 2500 abonnés (public et comités d'entreprises). "On est assez satisfait, il y a un fort taux de réabonnements après la saison dernière où le public n'a pu voir que quatre matchs" explique le responsable billetterie de l'Amiens SC Corentin Le Deunff. "On sait qu'il y a chez le public des réticences par rapport au pass sanitaire ou aux tests PCR mais on a tout fait pour mettre les spectateurs dans les meilleures conditions et on sent les gens très heureux de pouvoir revenir au stade." Face à la vérification des pass sanitaires, l'Amiens SC conseille aux spectateurs de venir plus tôt que d'habitude. Le stade ouvrira ses portes au public à 17h.

ASC - Auxerre sur France Bleu Picardie

Comme chaque année, la saison de l'Amiens SC est à vivre en intégralité sur France Bleu Picardie. Rendez-vous dès 18h45 avec Mathieu Dubrulle et Alexandre Lepère pour l'avant-match. Coup d'envoi 19h.