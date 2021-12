Ligue 2 - Suivez Amiens SC - Grenoble sur France Bleu Picardie

Invaincu depuis le 16 octobre, l'Amiens SC (16e) est enfin parvenu à sortir de la zone rouge la semaine dernière grâce à sa victoire (3-0) contre Dunkerque. Une confirmation est attendue ce samedi 11 décembre face à Grenoble (11e).

Hinschberger: "Sur une bonne trajectoire"

"On est plutôt sur une bonne trajectoire à la maison sur le dernier mois avec des victoires (3-0) contre Valenciennes et Dunkerque, un nul (0-0) contre Caen, on a donc pris sept points sur neuf sans prendre de buts, c'est intéressant" note l'entraîneur Philippe Hinschberger qui retrouvera son ancienne équipe de Grenoble ce soir à la Licorne." Cela doit nous donner de la force et de la confiance mais avant de dire qu'il faut enchaîner il faut déjà faire un bon match" explique le coach amiénois qui espère voir ses joueurs passer la barre des vingt points en cas de nouvelle victoire.

Benet: "Important d'enchaîner"

Même sans son capitaine Mattéo Pavlovic blessé au nez lors d'une séance de musculation cette semaine, l'Amiens SC aborde ce match avec confiance, à l'image du milieu de terrain Jessy Benet, lui aussi à Grenoble la saison passée. "Quand les résultats sont positifs ça va toujours mieux! Marquer des buts nous donne de la confiance, il faut poursuivre sur notre lancée et garder cette efficacité. Si on prend trois points, on sait qu’on se rapprochera du milieu de tableau et c’est important d’enchaîner parce qu’on n’a pas réussi à le faire depuis le début de la saison. Grenoble est dans une série négative (deux défaites contre Valenciennes et le Havre, et une élimination en Coupe de France à Andrézieux), mais il faut rester concentré car ils peuvent se réveiller et une bête blessée reste toujours dangereuse"

ASC - Grenoble sur France Bleu Picardie

Le match Amiens SC - Grenoble est à vivre en intégralité dès 18h45 ce samedi 11 décembre depuis le stade de la Licorne avec Mathieu Dubrulle et François Sauvestre sur France Bleu Picardie. Coup d'envoi 19h.