Ligue 2 - Suivez Amiens SC - Niort sur France Bleu Picardie

Avant de terminer le championnat de Ligue 2 à Nancy la semaine prochaine, l'Amiens SC (10e) reçoit Niort (17e) ce samedi 8 mai (20h) pour son dernier match à la Licorne cette saison. Si l'enjeu est crucial pour les niortais dans la lutte pour le maintien, les amiénois n'ont plus rien à espérer ni à craindre.

Gendrey: "Montrer autre chose après la claque 3-0 contre Guingamp"

Une semaine après la lourde défaite (3-0) face à Guingamp, une réaction d'orgueil est pourtant attendue. "Quand on prend 3-0 on peut parler de claque" reconnaît le défenseur Valentin Gendrey. "Guingamp jouait son maintien et avait peut-être plus envie que nous, contre Niort il faudra montrer autre chose".

Ouattara: "Finir avec des sourires"

L'objectif est donc de terminer sur une bonne note une saison pour beaucoup décevante pour un club relégué de Ligue 1. "Selon moi, on n'est pas à notre place au classement, on avait une équipe pour aller chercher beaucoup plus haut" rétorque pourtant l'attaquant burkinabé Abou Ouattara, conscient pourtant des lacunes offensives de l'équipe où aucun joueur n'a marqué plus de quatre buts en Ligue 2 cette saison. "On n'a pas su vraiment être à notre meilleur niveau, notamment dans la zone de finition où on n'est pas assez "tueur". Mais on veut finir la saison avec des sourires".

Tanchot veut rester, le club étudie d'autres pistes

Une fin de saison marquée par un climat pesant en coulisses et un grand flou sur l'avenir du coach Oswald Tanchot, encore sous contrat pour un an, alors que les dirigeants étudient d'autres pistes. "Je me vois à Amiens la saison prochaine même si ça n'est pas forcément moi qui vais décider" affirme l'entraîneur amiénois (47 ans). "Mon envie est intacte et je serais un imbécile de ne pas avoir cette envie là car j'ai pris le risque et l'initiative de lancer beaucoup de jeunes pour qu'ils aient une base l'année d'après. Ce n'est pas pour arrêter au milieu du processus et de l'apprentissage de ces jeunes joueurs là." argumente Oswald Tanchot. "On faire des corrections notamment dans l'intégration rapide des recrues et la mise en place de l'effectif plus rapidement que cette année. Avec tout ça il n'y a pas de raison que la saison prochaine ne soit pas une bonne saison".

Gurtner de retour, Opoku forfait

Côté effectif, Amiens enregistre le retour du gardien de but Régis Gurtner, absent depuis cinq matches pour "raisons personnelles et de grosse fatigue". En revanche les défenseurs Nicholas Opoku, Molla Wagué (blessés) et Racine Coly (suspendu) sont forfaits.

ASC - Niort sur France Bleu Picardie

Amiens - Niort à 20h à la Licorne. Match à vivre dès 19h45 ce samedi 8 mai avec Mathieu Dubrulle et François Sauvestre sur France Bleu Picardie