Ligue 2 - Suivez Amiens SC - Quevilly-Rouen sur France Bleu Picardie

Après ses deux premières défaites contre Auxerre (1-2) et à Ajaccio (1-3), l'Amiens SC est déjà dans l'obligation de réagir face au promu Quevilly-Rouen lors de cette 3e journée de Ligue 2.

Iron Gomis: "Se remettre tout de suite en confiance"

"On veut gagner ce match pour se remettre tout de suite en confiance" explique le milieu de terrain Iron Gomis. "On est déçu, ça nous fait mal d'avoir perdu nos deux premiers matchs de cette manière, on n'a pas été bons. La semaine dernière Ajaccio a mis plus d'impact que nous, on s'est fait rentrer dedans. On était un peu bridé, je ne sais pas comment l'expliquer. Mais on sait de quoi on est capable, on connait nos forces, il faut s'appuyer dessus pour battre Quevilly. Et après la confiance va venir petit à petit"

Hinschberger: "Lancer notre saison"

Une confiance qui pourrait déjà en prendre un sacré coup en cas de nouvelle contre-performance ce soir face au promu normand. Et ce avant des rendez-vous compliqués contre Guingamp et Sochaux. S'il est bien sûr trop tôt pour s'affoler, l'entraîneur Philippe Hinschberger sait qu'il n'y a pourtant pas de temps à perdre. "J'attends beaucoup plus d'allant offensif surtout à domicile, avec de l'intensité, de la pression sur l'adversaire pour pouvoir se créer des situations et pratiquer un football spectaculaire. Et ce ne sont pas les deux défaites initiales, même si c'est gênant, qui doivent nous empêcher de le faire."

"Je suis parti avec une équipe en qui j'ai confiance, il faut qu'elle me rende cette confiance aussi. Et cette confiance elle se rend par des victoires - Philippe Hinschberger

"Je suis parti avec une équipe en qui j'ai confiance, il faut qu'elle me rende cette confiance aussi. Et cette confiance elle se rend par des victoires. On est là pour gagner des matches. Même si on est tombé sur deux bons adversaires, j'estime que nous avons déjà pris du retard. J'attends qu'on lance notre saison, pour moi elle n'a pas encore démarré!"

Quevilly Rouen n'a joué qu'un match

De son côté le promu Quevilly-Rouen a débuté sa saison par un match nul (1-1) à Dunkerque mais n'a plus joué depuis le 24 juillet puisque son match face à Bastia a été reporté pour cause de Covid au sein du club corse. L'occasion pour les normands de poursuivre l'intégration de leurs dernières recrues comme Yann Boe-Kane, Cyril Zabou, ou encore Stéphane Lambese. "On sait qu'on n'est pas encore au top et que ce sera forcément compliqué pour nous à Amiens un gros calibre de la Ligue 2, mais les joueurs savent ce que l'on va faire sur cette rencontre" prévient le coach Bruno Irlès.

Le match Amiens SC - Quevilly Rouen (19h) ce samedi 7 août est à vivre en intégralité sur France Bleu Picardie. Avant-match dès 18h45 depuis le stade de la Licorne avec Mathieu Dubrulle et Alexandre Lepère.