Ligue 2 - Suivez Amiens SC - Rodez sur France Bleu Picardie

Frappé par le coronavirus depuis sa victoire (3-1) contre Troyes le 20 mars, l'Amiens SC retrouve la compétition face à Rodez pour la 32e journée de Ligue 2. Si la situation sanitaire au club s'est améliorée alors que onze joueurs de l'effectif pro et plusieurs membres du staff avaient été testés positifs, l'entraîneur Oswald Tanchot convalescent et le milieu de terrain Emmanuel Lomotey rentré seulement mercredi dernier du Ghana où il avait été contaminé en sélection, seront absents. C'est l'entraîneur-adjoint Romain Poyet qui coachera l'ASC face à Rodez.

Romain Poyet sur le banc

"C'est vrai que la préparation de ce match a été très compliquée" avoue Romain Poyet. "On a quand même pu travailler pendant dix jours avec seize joueurs dont des jeunes du centre de formation. Il y a plein de réactions différentes par rapport au Covid, on voit des joueurs plus fatigués que d'autres. Maintenant on s'adapte et ce qui prévaut pour nous c'est la santé des joueurs. On n'enverra pas un joueur qui n'est pas dans les conditions optimales faire un match de Ligue 2, mais à partir du moment où on pense que les joueurs sont dans de bonnes dispositions, même si ils ont eu moins d'entraînements qu'à l'accoutumée, on comptera sur eux pour faire un bon match contre Rodez."

Blin : "Sept matchs en 21 jours? Je kiffe!"

Reste à savoir comment les joueurs réagiront physiquement au moment d'attaquer une folle série de sept matchs en 21 jours. "J'adore!" clame sans la moindre appréhension le capitaine Alexis Blin. "On va vivre et manger football pendant vingt-et-un jours, personnellement c'est ce que je kiffe! On n'aura pas le temps de gamberger entre deux matchs. Effectivement il y aura peut-être de la fatigue à un moment donné mais il faut s'adapter. Et puis on est des sportifs de haut niveau, si on prend l'exemple de la Ligue des Champions les mecs ils n'ont quasiment jamais de repos! J'estime qu'on doit être prêt à cela et j'ai hâte de jouer ces matchs"

ASC - Rodez sur France Bleu Picardie

A commencer par la réception de Rodez ce dimanche 11 avril (19h) à la Licorne. Pour Amiens (14e avec 37 points) comme pour les ruthénois (10e avec 38 points), une victoire serait quasiment synonyme de maintien.

