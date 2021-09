Ligue 2 - Suivez Amiens SC - Rodez sur France Bleu Picardie

Le capitaine de l'Amiens SC Arnaud Lusamba et ses partenaires n'ont gagné qu'un seul de leurs six premiers matches de Ligue 2.

Après un début de saison très décevant et une seule victoire en six matches, l'Amiens SC (15e / 5 pts) espère que l'arrivée de ses dernières recrues Matéo Pavlovic, Kader Bamba, Matthieu Dossevi, et Jessy Benet vont redynamiser l'équipe en Ligue 2.

Hinschberger: " Pas vraiment démarré la saison"

"J'espère que c'est un nouveau départ parce que pour l'instant je n'ai pas le sentiment qu'on a vraiment démarré notre saison. J'espère qu'on va mettre quelque chose de différent dans nos matches, un peu plus de spectacle, de punch, être une équipe plus joueuse" affirme sans détour le coach Philippe Hinschberger qui observe un impact de la part de ses dernières recrues. "On sent une plu value technique des garçons offensifs, comme Bamba et Dossevi, ils viennent de Ligue 1 et on comprend pourquoi, ça joue très simple, ça va vite, ils font de bons choix, techniquement c'est propre. Jessy Benet avec sa qualité technique et son pied gauche que je connais très bien, et Pavlovic en défense avec son charisme, sa stature, et son expérience à Angers... ce sont tous des garçons qui vont bonifier l'équipe, c'est une évidence."

Matéo Pavlovic (31 ans) va découvrir la Ligue 2 avec l'Amiens SC © Radio France - Mathieu Dubrulle

Pavlovic: "Amiens la meilleure option pour moi"

Après cinq saisons à Angers en Ligue 1, le défenseur croate Matéo Pavlovic (31 ans / 1m96) aborde son premier match officiel à l'ASC avec beaucoup de motivation. "Je suis prêt à retrouver le plaisir de jouer car l'année dernière a été très compliquée pour moi et je suis content d'être à Amiens où j'ai senti beaucoup de respect. J'avais deux ou trois autres choix mais je pense avoir pris la meilleure option. On a une équipe jeune avec du potentiel et beaucoup de talent mais qui manquait d'expérience. Le début de saison a été dur mais avec l'arrivée des nouveaux joueurs on va reprendre de la confiance. Je suis très motivé pour faire de belles choses ici"

Rodez invaincu depuis cinq matches

Après deux défaites contre Auxerre (1-2) et Quevilly-Rouen (1-3), et un nul (0-0) contre Sochaux, l'Amiens SC espère décrocher sa première victoire de la saison à domicile, mais s'attend à un match engagé contre une équipe de Rodez (10e, 9 points) invaincue depuis cinq matches et victorieuse (4-1) à Valenciennes le 21 août.

