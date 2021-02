Ligue 2 - Suivez Amiens SC - Sochaux sur France Bleu Picardie

Régis Gurtner et les amiénois reçoivent Sochaux à la Licorne

L'Amiens SC va devoir passer la vitesse supérieure face à Sochaux lors de cette 26e journée de Ligue 2. Les amiénois sont 8e, Sochaux 7e, mais les deux clubs ne sont pas sur la même dynamique. Avec l'une des pires attaques du championnat (21 buts marqués) et une seule victoire lors des six derniers matchs, Amiens tourne au ralenti.

Tanchot: "En ne marquant pas plus, on ne peut pas avoir d'ambitions!"

"En ne marquant pas plus de buts, en ayant un meilleur buteur à quatre buts dont trois pénalties, il est évident qu'on ne peut pas avoir d'ambitions" reconnaît l'entraîneur Oswald Tanchot. "C'est d'abord cela qu'il faut qu'on améliore, et si c'est le cas on pourra rediscuter de notre fin de saison mais je ne regarde pas aussi loin pour l'instant."

Pas de victoire à domicile contre Sochaux depuis 1947!

Toujours privé de sa dernière recrue Adama Diakhaby trop juste physiquement, l'Amiens SC tentera de stopper la bonne dynamique sochalienne (victoires contre Chambly et Valenciennes, qualification contre St-Etienne en Coupe de France). Vainqueur du match aller (2-0) au stade Bonal le 26 octobre, Amiens n'a réussi à battre Sochaux en championnat qu'une seule fois à domicile en six confrontations... c'était en 1947!

ASC - Sochaux sur France Bleu Picardie

Le match Amiens SC - Sochaux à 19h à la Licorne sera à vivre en intégralité dès 18h45 sur France Bleu Picardie avec Mathieu Dubrulle et François Sauvestre depuis le stade de la Licorne