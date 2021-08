Ligue 2 - Suivez Amiens SC - Sochaux sur France Bleu Picardie

Après un début de championnat raté avec trois défaites d'affilée, l'Amiens SC s'est donné un peu d'air en décrochant la semaine dernière son premier succès de la saison à Guingamp (2-0). Une confirmation est attendue face à Sochaux (3e) ce soir à la Licorne lors de la 5e journée de Ligue 2

Hinschberger: "Déjà deux défaites à domicile, ça suffit!"

"Au delà du résultat c'est le comportement collectif et la réaction que j'attendais après trois défaites mais ce match à Guingamp ne doit pas être un coup d'épée dans l'eau" affirme l'entraîneur d'Amiens Philippe Hinschberger. "Notre objectif est d'enchaîner. Contre Sochaux, il faudra faire un gros match, plus que ce que l'on a fait sur nos deux premiers matches à domicile (défaites 1-2 contre Auxerre, et 1-3 contre Quevilly-Rouen). Sinon ça ne passera pas! Pour moi le facteur de progression est de savoir si on est capable de prendre moins de buts à domicile, capable de gagner notre premier match à domicile. On a déjà deux défaites à domicile, franchement ça suffit! J'en appelle aussi aux valeurs et à la fierté des hommes qui vont entrer en jeu à la Licorne."

Fabien Reinert (supporter): "On ne veut plus de saison galère!"

Cette première victoire à Guingamp aura en tous cas permis de calmer la colère du public dont le kop, exaspéré par la politique de recrutement du club, avait réclamé la démission du président Bernard Joannin et de son conseiller en charge du recrutement John Williams lors de la défaite contre Quevilly le 7 août dernier. "Comme d'habitude il faudra attendre le dernier soir du mercato le 31 août pour espérer une équipe si ce n'est complète au moins renforcée, alors que le président Joannin avait annoncé une équipe formée à 75% pour juillet, c'est ça qui est lassant!" clame Fabien Reinert supporter historique au stade de la Licorne.

Les autres équipes recrutent des joueurs plus expérimentés, francophones pour faciliter la communication, et prêts physiquement à jouer plus rapidement. J'espère que la réflexion du club va dans ce sens." - Fabien Reinert supporter de l'Amiens SC

"Qu'il fasse le boulot! On ne veut plus de saison galère! Cette gestion "bon père de famille" qui nous est tant serinée, je l'entends parce qu'effectivement il faut une pérennité financière mais si Bernard Joannin dit qu'il gère une entreprise de spectacle, il faut du spectacle et surtout gagner des matches!" poursuit Fabien Reinert. "C'est bien d'incorporer des jeunes mais la Ligue 2 est un championnat de combattants. Les autres équipes recrutent des joueurs plus expérimentés, francophones pour faciliter la communication, et prêts physiquement à jouer plus rapidement. J'espère que la réflexion du club va dans ce sens."

Akolo de retour, Diakhaby forfait

Pour affronter Sochaux, 3e du classement avec trois victoires en quatre matches, l'Amiens SC enregistre le retour de blessure du congolais Chadrac Akolo. En revanche Adama Diakhaby blessé à la cheville est forfait. Le sénégalais Amadou Ciss, victime mercredi d'une angine, pourrait être remplaçant. Par ailleurs la recrue sénégalaise Aliou Badji, prêté depuis un mois et demi par le club égyptien d'Al Ahly du Caire, n'est pas encore sûr de pouvoir apparaître sur la feuille de match, certains détails administratifs ne semblaient toujours pas réglés en cette fin de semaine.

