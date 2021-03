Ligue 2 - Suivez Amiens SC - Troyes sur France Bleu Picardie

Après dix-huit jours sans compétition depuis son dernier match nul (1-1) face à Auxerre, l'Amiens SC s'attaque à un gros morceau. Malgré une étonnante défaite 5 buts à 1 face à Nancy le week-end dernier, les troyens leaders du championnat restent les grands favoris à la montée en Ligue 1. "Je m'attends à voir Troyes démarrer comme d'habitude le match très fort pour prendre la possession du jeu et nous mettre sous pression" avoue l'entraîneur de l'Amiens SC Oswald Tanchot. "C'est déjà un challenge important pour nous de battre Troyes mais ça l'est encore plus après leur défaite (5-1) car la vigilance sera à son maximum".

Pour ceux qui pensaient que les choses étaient tranquillement en train de se mettre en place cela nous rappelle qu'il ne faut pas dormir - L'entraîneur d'Amiens Oswald Tanchot

Les amiénois (13e) sont sur une très mauvaise dynamique. Avec une seule victoire lors des neuf derniers matchs, l'ASC, qui n'a plus gagné depuis le 30 janvier contre Châteauroux, n'est pas encore sauvé dans la course au maintien. Et si dans son vestiaire certains joueurs s'étonnent des critiques et des inquiétudes face aux mauvais résultats, le coach de l'ASC explique "qu'on leur a répété depuis le début l'objectif maintien et pour ceux qui pouvaient penser que les choses étaient tranquillement en train de se mettre en place cela nous rappelle qu'il ne faut pas dormir!"

Le match ASC - Troyes ce samedi 20 mars est à vivre dès 14h45 sur France Bleu Picardie avec les commentaires de Mathieu Dubrulle et Alexandre Lepère. Coup d'envoi 15h à huis-clos à la Licorne.