Ligue 2 - Suivez Amiens SC - Valenciennes sur France Bleu Picardie

Après deux défaites à Clermont-Ferrand (0-3) et Chambly (0-2) où l'équipe a livré un match "atroce et catastrophique" selon son coach Oswald Tanchot, , l'Amiens SC doit vite se ressaisir pour éviter de se faire peur en fin de saison.

Tanchot :"Des joueurs doivent prouver qu'ils ont le niveau Ligue 2"

"Amiens est un relégué de Ligue 1, un club qui a une histoire récente riche, donc il faut prouver tout simplement qu'on a le niveau pour jouer dans un club comme Amiens. Et en jouant comme on l'a fait à Chambly on a le niveau pour jouer dans aucune équipe de Ligue 2!" clame l'entraîneur amiénois, de retour à la Licorne après son hospitalisation et sa période d'isolement suite au Covid-19. "Et puis surtout les joueurs de notre effectif en ont trop peu fait dans leur carrière pour ne pas rentrer sur le terrain avec l'envie de prouver des choses. Il y a des joueurs qui doivent donc surtout prouver en cette fin de saison qu'ils ont le niveau Ligue 2, c'est ça le challenge!"

Une fin de saison aux allures de démobilisation?

Avec 40 points au compteur, l'Amiens SC, pire attaque du championnat, va devoir encore faire un effort pour assurer son maintien en Ligue 2. Reste à savoir quelles seront les ressources physiques, mentales, et le degré de motivation des joueurs en cette fin de saison aux allures de démobilisation. "Je pense qu'on n'est peut-être pas assez solidaires, soudés, que ce soit sur ou en dehors du terrain. Je crois que c'est pour ça que les choses ne se sont pas si bien passées pour nous" avoue le ghanéèn Emmanuel Lomotey qui jouera de nouveau en charnière centrale dans une défense décimée par les blessures de Nicholas Opoku, Molla Wagué, et du gardien Régis Gurtner.

On doit être plus soudé, et cette solidarité n'est pas là, cette joie n'est pas là ,certains joueurs ne sont pas heureux, ils ne sourient pas" - Emmanuel Lomotey défenseur de l'Amiens SC

"On doit être plus soudé, et cette solidarité n'est pas là, cette joie n'est pas là ... c'est aussi la raison de notre échec même si je n'aime pas ce mot... vous voyez certains joueurs ne sont pas heureux, ils ne sourient pas... c'est difficile pour nous mais je pense que les choses changeront avec le temps. On doit juste rester concentré match après match pour prendre les trois points et on se va se maintenir c'est sûr" affirme Lomotey.

ASC - Valenciennes sur France Bleu Picardie

Pour Amiens (11e) comme pour Valenciennes (8e avec 43 points), une victoire permettrait d'assurer officiellement le maintien en Ligue 2. Au match aller les amiénois s'étaient imposés 2 à 0 au stade du Hainaut.

ASC - Valenciennes à 20h à la Licorne, match à vivre en intégralité dès 19h45 sur France Bleu Picardie avec les commentaires de Mathieu Dubrulle et François Sauvestre.