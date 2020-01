Ligue 2 : suivez En Avant Guingamp - AJ Auxerre sur francebleu.fr

Guingamp, France

Que s'est-il passé pour la dernière fois, il y a 119 jours ? Le 4 octobre 2019, vers 22 heures ? Il s'agit de la dernière victoire d'En Avant Guingamp (4-1 contre Rodez) chez lui. Depuis, il n'a pris que trois points en cinq rencontres à domicile.

Battu (2-0) à Orléans la semaine dernière, Guingamp a reculé à la neuvième place du classement, et est encore contraint de réagir. Auxerre, son adversaire, non plus ne réalise pas la saison attendue, mais l'AJA de Jean-Marc Furlan reste sur deux victoires.

Vivez le match, action par action, sur francebleu.fr