Après cinq matchs de suite sans victoire, l'AS Nancy Lorraine reçoit Guingamp pour la 25e journée de Ligue 2 dans un stade Marcel-Picot où les Lorrains sont invaincus depuis avril 2019. Suivez le match dès 14h30 sur France Bleu Lorraine et Francebleu.fr.

Ligue 2 : suivez en direct le match entre l'AS Nancy Lorraine et Guingamp

Nancy, France

L'AS Nancy Lorraine en quête de rebond après une semaine à trois matchs achevée avec trois points sur neuf au maximum. L'ASNL accueille Guingamp pour la 25e journée de Ligue 2 ce samedi au stade Marcel-Picot. Nancy face à la deuxième meilleure attaque du championnat mais privée de son co-meilleur buteur Pierrot, victime d'une blessure au genou. De son côté, l'ASNL qui n'a pas perdu à Picot depuis avril 2019 doit faire sans Ciss et Cissokho, suspendus et Seka, absent pour raisons familiales. Coup d'envoi à 15 heures sur France Bleu Sud Lorraine et Francebleu.fr.

Suivez le match en direct :