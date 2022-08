Ligue 2 : Suivez en direct le premier match du FCSM face au Paris FC !

Pour son premier match de la saison en Ligue 2, le FCSM accueille le Paris FC au stade Bonal, ce lundi 1er août. Le coup d'envoi est à 20h45 et c'est à suivre en direct sur France Bleu Belfort Montbéliard !

Aldo Kalulu et ses coéquipiers s'attendent à un duel acharné face au Paris FC

C'est reparti pour une nouvelle saison avec les Jaune et Bleu ! Première journée de Ligue 2 ce lundi 1er août, avec un gros morceau pour le FCSM : les joueurs d'Olivier Guégan accueillent le Paris FC de Thierry Laurey, au stade Bonal. Le coup d'envoi est à 20h45. La rencontre est à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Belfort Montbéliard, avec les commentaires d'Arnaud Roszak et Stéphane Crucet. Rendez-vous dès 20h30 pour l'avant-match !