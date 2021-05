Ligue 2 : suivez en direct TFC-Caen sur France Bleu Occitanie

Encore trois matchs de championnat à jouer pour le TFC, ou plutôt trois finales. Les Toulousains n'ont pas le droit à l'erreur ce samedi soir face à Caen, 18ème de Ligue 2. Il reste encore un espoir de montée directe en Ligue 1, en accrochant une des deux premières places au classement.

La course à distance avec Clermont

C'est que les Toulousains, troisièmes au classement, comptent quatre points de retard sur Clermont, le deuxième. Même avec un match de plus à jouer que les Auvergnats, le TFC n'est donc plus directement maître de son destin pour accrocher les deux premières places. Il faut espérer un faux pas de Clermont (nul ou une défaite) sur les deux derniers matchs, tout en enchaînant les victoires côté toulousain. Et une chose est certaine, tout autre résultat qu'une victoire compromettrait fortement les chances des Violets de repasser devant au classement.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Après une victoire acquise dans la douleur au Havre, les Toulousains peuvent compter sur de nombreux retours, et pas des moindres. Le défenseur Kelvin Amian et les milieux de terrain Sam Sanna et Brecht Dejaegere sont de retour dans le groupe. De bonne augure pour les dernières échéances de la saison, avant la réception de Pau au Stadium puis le déplacement à Dunkerque samedi 15 mai pour la 38ème journée de Ligue 2.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

De son côté, le Stade Malherbe de Caen n'a pas non plus le droit à l'erreur puisque les Normands occupent actuellement la 18ème place de Ligue 2. Une position de barragiste très inconfortable pour une équipe qui n'a pas gagné depuis 11 rencontres (cinq nuls, six défaites) et qui va forcément chercher à faire un résultat au Stadium pour sauver sa tête, avant de recevoir... Clermont pour la 38ème et dernière journée.

Hommage à Christophe Revault

C'est donc une rencontre à grand enjeu qui se prépare ce samedi soir au Stadium, sur fond d'hommage à une légende du TFC. Christophe Revault, ancien gardien du club de 2000 à 2006, est en effet décédé ce jeudi à l'âge de 49 ans. Grande figure de l'époque des Pitchouns remontés en Ligue 1 en 2003, le portier a laissé une grande trace à Toulouse.

Sur France Bleu Occitanie, le président du TFC Damien Comolli a annoncé ce vendredi qu'un virage du Stadium porterait bientôt le nom de l'ancien gardien disparu. Une série d'hommages sera également rendue au Stadium avec une minute de silence, port d'un brassard noir pour les joueurs ainsi que des tee-shirts floqués au nom de Christophe Revault durant l'échauffement.

à lire aussi INFO FRANCE BLEU - Le TFC va renommer un virage du Stadium de Toulouse en hommage à Christophe Revault

Les supporters du TFC ont également prévu de leur côté un défilé pour Christophe Revault avant la rencontre, à partir de 17h sur l'île du Ramier, tout près du stade.

En direct sur France Bleu Occitanie

La rencontre entre le TFC et le Stade Malherbe est comme toujours à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Occitanie. Avant-match dès 19h30 suivi du coup d'envoi de la rencontre à 20h.