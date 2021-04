Ligue 2 - Suivez en direct TFC-Châteauroux sur France Bleu Occitanie

Il reste six matchs à jouer pour le TFC dans sa quête de montée en Ligue 1, et plus vraiment le droit de lâcher des points. Victoire obligatoire ce samedi soir avec la réception du bon dernier de Ligue 2, Châteauroux. Avant-match dès 19h30 suivi du coup d'envoi à 20h sur France Bleu Occitanie.