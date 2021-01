Ligue 2 - Suivez Guingamp - Amiens SC sur France Bleu Picardie

L'Amiens SC démarre l'année 2021 sur un gros rythme avec d'abord deux déplacements à Guingamp ce mardi 5 janvier puis à Niort le vendredi 8. Invaincus depuis fin novembre, les amiénois (10e) espèrent confirmer leur belle série de cinq matchs sans défaites en décembre (victoires contre Dunkerque, Rodez, et Valenciennes - matchs nuls contre Chambly et Ajaccio) pour poursuivre leur remontée au classement... en toute humilité!

Mickaël Alphonse : "Il faut rester concentré"

"Quand on gagne des matchs et qu'on n'en perd pas on peut se mettre rêver d'un peu plus grand mais il faut surtout rester concentré sur le fait que c'est long et vraiment compliqué avec des stades vides et l'hiver qui est bien présent" rappelle le défenseur Mickaël Alphonse. "J'ai parfois l'impression qu'à trop vouloir se fixer des choses trop lointaines et trop hautes on a tendance à oublier qu'il y a un match qui arrive tout de suite derrière à chaque fois, il faut donc se concentrer sur notre adversaire et rester tranquille"

De leur côté les guingampais (15e) voudront mettre un terme à une série de dix matchs sans victoire depuis le 19 octobre (six matchs nuls, quatre défaites).

Guingamp - Amiens sur France Bleu Picardie

Guingamp - Amiens SC à 20h ce mardi 5 janvier, match à vivre en intégralité dès 19h45 avec Mathieu Dubrulle et François Sauvestre sur France Bleu Picardie