Ligue 2 - Suivez Guingamp - Amiens SC sur France Bleu Picardie

Loin des ambitions de Top 5 annoncées cet été, l'Amiens SC dernier du classement est aujourd'hui la seule équipe à ne pas encore avoir inscrit le moindre point en Ligue 2. Après les défaites contre Auxerre, Ajaccio, et surtout Quevilly-Rouen, les amiénois doivent absolument se relancer à Guingamp lors de cette 4e journée de Ligue 2.

Hinschberger: "Arrêter de passer pour des cons!"

Pour l'entraîneur Philippe Hinschberger, "celui qui ne se sent pas dans une situation d'urgence aujourd'hui n'est pas dans la réalité du sport professionnel et de la Ligue 2. On a déjà neuf points de retard sur le premier. On est toujours dans les starting-blocks alors que les autres sont partis devant nous. J'attends qu'on décolle, qu'on prenne des points pour arrêter de passer pour des cons en étant la dernière équipe avec zéro point. Maintenant il faut qu’on change notre comportement défensif dans les trente derniers mètres. C'est trop facile pour l'adversaire. On a pris six buts sur les huit derniers tirs cadrés."

Alphonse : "Des recrues expérimentées sont indispensables!"

Un constat d'échec que le défenseur Mickaël Alphonse, rare trentenaire de l'équipe (32 ans) , justifie par la jeunesse de l'effectif amiénois. Le guadeloupéen lance même un message à ses dirigeants en matière de recrutement. "L'arrivée de joueurs plus expérimentés est indispensable par rapport à ce que représente l'Amiens SC en Ligue 2 aujourd'hui! Le club est en bonne santé mais on se doit d'avoir une équipe qui reflète ça aussi. Et pour l'instant on n'a pas cette chance là. L'année dernière , sauf à la fin, on était dans les meilleures défenses parce qu'on avait une charnière de niveau Ligue 1 avec Nicholas Opoku et Molla Wagué.

On n'est pas assez nombreux à pouvoir accompagner autant de jeunes qui selon moi ne sont pas encore prêts à jouer à ce niveau. Il va falloir apprendre vite mais aussi que des recrues arrivent" - Mickaël Alphonse

"On ne parle pas de colonne vertébrale mais de fondations de la maison" poursuit Mickaël Alphonse. "Aujourd'hui c'est pas comme si on avait un jeune et un vieux, on a un jeune et un encore plus jeune. On n'est pas assez nombreux à pouvoir accompagner autant de jeunes qui selon moi ne sont pas encore prêts à jouer à ce niveau là. Il va falloir apprendre vite mais aussi que des recrues arrivent. Mais j'ai aucun doute sur le fait que les choses vont changer très rapidement."

Sans Diakhaby et Akolo, avec Mamadou Fofana

A Guingamp, qui a démarré sa saison par trois matchs nuls, les amiénois seront privés des attaquants Adama Diakhaby et Chadrac Akolo blessés la semaine dernière contre Quevilly. En revanche le nouveau défenseur malien Mamadou Fofana recruté cette semaine à Metz devrait faire ses grands débuts sous le maillot amiénois.

Guingamp - ASC sur France Bleu Picardie

Le match Guingamp - Amiens SC est comme d'habitude à vivre en intégralité ce soir sur France Bleu Picardie. Coup d'envoi 19h, avant-match dès 18h45 avec Mathieu Dubrulle et Alexandre Lepère. A gagner vos places pour le match ASC - Sochaux du 21 août prochain à la Licorne.