Ligue 2 : suivez Guingamp / Nîmes en direct sur France Bleu Gard Lozère !

Le Nîmes Olympique n'a toujours pas gagné en déplacement (7 défaites et 3 nuls), cette saison, en Ligue 2. Et si c'était enfin pour ce mardi soir ? Nîmes joue à Guingamp, pour le compte de la 21e journée de championnat. Les bretons, actuellement 10e de Ligue 2, restent sur 6 matchs sans gagner devant leur public : 2 nuls et 4 défaites. Nîmes, 18e, a quitté la lanterne rouge, grâce à son succès 3-2 le week-end dernier face à Niort. Les Crocos sont revenus à deux longueurs de Dijon, premier non relégable.

Absents, à Nîmes : Poulain, Doucouré, Sadzoute et Labonne (blessés) + Nazih

Coup d'envoi 20h45, au stade du Roudourou.

Match à vivre en direct sur France Bleu Gard Lozère, avec nos partenaires d'Objectif Gard.