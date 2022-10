Ligue 2 - Suivez le déplacement de l'Amiens SC à Nîmes sur France Bleu Picardie

Une semaine après une victoire mémorable à dix contre onze face à Dijon (2-1) grâce à un but de Gaël Kakuta dans les dernières minutes, l'Amiens SC aborde son déplacement à Nîmes avec confiance lors de la 12e journée de Ligue 2.

Mathis Lachuer: "On mérite notre 2e place!"

"On est sûr de nos forces et de nos capacités à gagner des matches" avoue le milieu de terrain Mathis Lachuer. "Il y a une grosse solidarité qui s'est formée dans cette équipe depuis le stage d'avant-saison. A nous d'entretenir cette dynamique. On n'a pas volé notre classement, on mérite aujourd'hui la deuxième place, à nous de continuer pour rêver" poursuit Lachuer qui s'attend toutefois "à un match tendu dans une chaude ambiance aux Costières où les nîmois doivent absolument prendre des points. Mais on est préparé à cela."

Hinschberger : "Elever notre niveau de détermination"

Face à des nîmois (19e) en chute libre depuis fin août - cinq défaites et un nul lors des six derniers matches - l'entraîneur Philippe Hinschberger reste pourtant vigilant. "Il faut occulter le classement, ne pas se dire tous les jours qu'on est coleader, et ne pas penser que ça va être facile parce qu'on a gagné pas mal de matches. Pour l'instant on est loin de gagner 4-0 ou 5-0! C'est tout le temps à l'arraché ou sur un coup de dés comme la semaine dernière (2-1) contre Dijon." (NDLR: Amiens était mené 1-0 dès la 4e minute puis réduit à dix avant la mi-temps avant de renverser la situation sur un pénalty de Léautey à la 59e puis un but magnifique de Kakuta à la 88e). "J'attends aussi qu'on élève notre niveau de détermination et d'engagement en ayant le même état d'esprit que lors de notre dernière victoire à l'extérieur à Rodez" précise le coach amiénois privé à Nîmes de Nicholas Opoku et Doums Fofana suspendus, tandis qu'Iron Gomis fait son retour de blessure.

Nîmes - ASC sur France Bleu Picardie

Le match Nîmes - Amiens SC sera à vivre en intégralité sur France Bleu Picardie depuis le stade des Costières où l'ASC avait ramené la saison dernière un match nul miraculeux (3-3) en marquant deux buts dans les dernières minutes. Avant-match dès 18h45, coup d'envoi 19h avec les commentaires de Mathieu Dubrulle et François Sauvestre. A gagner pendant le match vos places pour ASC - St-Etienne le 22 octobre à la Licorne.

