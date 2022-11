Ligue 2 - Suivez le déplacement de l'Amiens SC à Pau sur France Bleu Picardie

Malgré sa 4e place du classement de Ligue 2 , l'Amiens SC doit se relancer après deux défaites d'affilée contre Nîmes (0-2) et St-Etienne (0-1), et une qualification laborieuse aux tirs au but en Coupe de France à Chambly (Nat. 2). Même sans Gael Kakuta (mollet) et Nicholas Opoku (suspendu)...

Hinschberger: "On a envie d'avancer"

"Je pense que nous avons mal maitrisé le fait de jouer la première place" explique l'entraîneur d'Amiens Philippe Hinschberger. "J'ai expliqué à mes joueurs que quand tu veux être leader il faut faire autant d'efforts que quand tu es dernier et que tu dois sauver ta peau avec l'énergie du désespoir. Si tu joues un peu avec les souliers vernis quand tu es premier c'est embêtant. Aujourd'hui l'heure n'est pas à la gamberge mais je n'ai pas envie de tourner fin décembre avec 23 points (bilan actuel). On a envie d'avancer... Les 23 points on a l'impression de les avoir depuis un mois et demi! On n'est plus premier ni deuxième mais on est encore calé dans les places d'honneur, il faut faire fructifier."

Léautey: "On saura si on peut continuer de jouer les premiers rôles"

En plus de la Coupe de France, l'Amiens SC jouera deux derniers matches de championnat contre Pau et Quevilly avant la longue coupure Coupe du Monde. Deux rendez-vous qui peuvent conditionner la suite de la saison selon le piston droit Antoine Léautey "Je pense qu'après ces deux matches on saura mieux où situer l'Amiens SC dans ce championnat pour espérer jouer les premiers rôles ou rien du tout... Ils vont être compliqués, ça va être du 50/50. J’espère juste que sur l’envie et l’engagement, on va retrouver notre force. On sait qu’à l’extérieur on a un peu plus de mal, mais on sait aussi que lorsqu'on est tous ensemble, c’est difficile de nous bouger."

Aucune victoire contre Pau en Ligue 2

Même si les deux clubs se sont rarement affrontés en Ligue 2, l'Amiens SC n'a encore jamais battu Pau dans cette division. Battus dans le Béarn il y a deux ans (0-2) et la saison dernière (1-2), l'ASC n'avait pu faire mieux que deux matchs nuls à la Licorne. Et ce déplacement s'annonce tout aussi compliqué chez des palois en forme ( 4 victoires et un nul sur les six derniers matches).

Pau - ASC sur France Bleu Picardie

Le match Pau - Amiens SC en direct du Nouste Camp est à vivre dès 18h45 ce soir avec Mathieu Dubrulle et François Sauvestre sur France Bleu Picardie. Coup d'envoi 19h.

