Ligue 2 - Suivez le déplacement de l'Amiens SC à Rodez sur France Bleu Picardie

Une semaine après sa victoire (3-1) contre Niort, l'Amiens SC vise une deuxième victoire d'affilée à Rodez lors de la 25e journée de Ligue 2. Si les deux équipes sont à égalité avec 29 points au classement, elles ne sont pas dans la même dynamique puisque Rodez reste sur sept matches sans victoire dont six sans avoir marqué le moindre but.

Hinschberger: "Enchaîner deux victoires"

"Rodez est en crise de résultats en ayant du mal à marquer des buts et à gagner ses matches mais quand tu vas là-bas il faut s'attendre à de l'engagement et de la combativité" prévient l'entraîneur d'Amiens Philippe Hinschberger. "Ils attaquent toujours en nombre, se créent des occasions à chaque match, et ça n'est pas parce qu'ils sont en manque de réussite qu'ils ne sont pas capables de marquer contre nous. Il faut passer cet écueil pour bonifier nos victoires à domicile et lancer déjà une série de deux victoires, ce que l'on n'a quasiment pas fait cette saison sauf en décembre contre Dunkerque et Grenoble"

Fofana : "On peut faire de belles choses"

L'Amiens SC, qui n'a gagné qu'une seule fois à l'extérieur en championnat cette saison (2-0 à Guingamp le 14 août) cherchera également à mieux voyager pour passer la barre des 30 points et intégrer enfin la première partie du classement. "En cas de victoire ce match peut nous faire basculer dans un autre calibre" affirme le défenseur malien Mamadou Fofana. "Il reste 14 matches, on sait qu'on peut encore faire de belles choses, on est sur la bonne voie!"

Avec Bamba, sans Lomotey

Pour cela Amiens misera encore sur l'efficacité de son buteur sénégalais Aliou Badji (10 buts), auteur la semaine dernière de son quatrième doublé de la saison. L'attaquant Kader Bamba, sorti blessé contre Niort, sera bien du voyage dans l'Aveyron. En revanche le milieu de terrain Emmanuel Lomotey, dans l'attente d'un heureux événement, a été autorisé à rejoindre son épouse au Ghana. Chadrac Akolo et Eddy Gnahoré étaient eux incertains.

Rodez-ASC sur France Bleu Picardie

Rodez-Amiens SC sera à vivre en intégralité dès 18h45 ce samedi 19 février avec Mathieu Dubrulle et François Sauvestre sur France Bleu Picardie. Coup d'envoi 19h au stade Paul Lignon.