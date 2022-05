Ligue 2 - Suivez le dernier match de l'Amiens SC à Auxerre sur France Bleu Picardie

Le degré de motivation risque d'être bien différent ce soir à l'Abbé Deschamps entre une équipe amiénoise (13e) en roue libre depuis plusieurs semaines, et des auxerrois (3e) qui rêvent de fêter dès ce soir leur retour en Ligue 1 dans un stade à guichets fermés. Pour cela les bourguignons, invaincus depuis sept matches, doivent obtenir face à l'ASC un meilleur résultat qu'Ajaccio (2e) face au leader Toulouse.

Hinschberger: "Etre à la hauteur de l'événement"

"Ce sera un gros match dans une très belle ambiance" prévient le coach amiénois Philippe Hinschberger. "Il faut qu'on soit à la hauetur de l'événement quel que soit le résultat. On doit avoir un comportement irréprochable, exemplaire, c'est la seule chose que j'attends et ce serait très mal venu qu'on ne l'ai pas. Même si on n'a plus rien à jouer sur ce match, on a notre honneur à mettre en cause. Je ne suis pas soucieux par rapport à cela. Il y a un mois à Toulouse on en a pris six! Je pense que ça nous a servi de leçon."

Un effectif diminué avant les vacances

L'Amiens SC jouera son dernier match de la saison sans son capitaine Mateo Pavlovic (suspendu), Bongani Zungu, Formose Mendy, et Jessy Benet (blessés). Emmanuel Lomotey devrait reculer d'un cran en défense central avec Mamadou Fofana et Nicholas Opoku. Les joueurs seront en vacances dès la fin du match. Reprise de l'entraînement prévue le lundi 20 juin à la Licorne.

Auxerre - ASC sur France Bleu Picardie

Le match Auxerre - Amiens SC est à vivre en intégralité dès 18h45 sur France Bleu Picardie avec Mathieu Dubrulle et François Sauvestre. Les amiénois n'ont encore jamais battu Auxerre dans leur histoire en Ligue 2 (trois défaites, deux nuls).