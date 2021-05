Ligue 2 - Suivez le dernier match de l'Amiens SC à Nancy sur France Bleu Picardie

A Nancy comme à l'Amiens SC , 9e ex-aequo au classement, difficile de croire en une énorme motivation pour ce dernier match de la saison au stade Marcel Picot, sans véritable enjeu sinon de finir dans la première partie du tableau.

Tanchot: "Je suis hyper motivé"

"Objectivement j'aimerais vous dire que les joueurs sont tous concernés, impliqués. J'aimerais vous le dire mais ce n'est pas vrai" avait d'ailleurs déclaré le coach de l'ASC Oswald Tanchot en ouverture de sa conférence de presse d'avant-match. "Moi je suis hyper motivé, mon staff aussi, et même si on va avoir l'impression d'aller jouer la Gambardella avec un groupe jeune on va essayer de s'amuser et de faire un bon match"

Gomis: "Prendre du plaisir"

Il faut dire que l'entraîneur amiénois privé de tous ses titulaires habituels en défense (Wagué, Opoku, Lomotey, Coly, Alphonse) va devoir s'appuyer sur une équipe très rajeunie pour ce dernier match. "Ce n'est pas le contexte idéal mais les plus jeunes qui vont intégrer le groupe et certainement jouer auront autant envie que les joueurs absents" promet le milieu de terrain Iron Gomis (21 ans). "La saison a été compliquée, on a galéré, on veut prendre du plaisir sur ce dernier match, finir sur une bonne note, et pourquoi pas terminer à la 8e place".

Lachuer: "Montrer qu'on n'est pas des clowns!"

"Bien sûr qu'il reste de la motivation" affirme de son côté le milieu défensif Mathis Lachuer (20 ans - 11 matches dont 4 titularisations en Ligue 2 cette saison). " C'est à nous les jeunes de porter le groupe vers le haut, chaque match de Ligue 2 est bon à prendre, ça nous donne de l'expérience en plus, et c'est un match qu'on a envie de gagner pour prouver qu'on a le niveau pour jouer en Ligue 2, et pour que personne ne dise "qu'Amiens c'est des clowns!" Et puis celui qui n'a pas envie de jouer un match de Ligue 2, ça va être compliqué pour la suite de sa carrière. A nous d'aller chercher à Nancy la dernière victoire de la saison".

Nancy - Amiens sur France Bleu Picardie

Nancy - Amiens SC à 20h au stade Marcel Picot, un match à vivre en intégralité dès 19h45 sur France Bleu Picardie avec Mathieu Dubrulle et François Sauvestre. Au match aller en ouverture du championnat le 22 août, Amiens s'était imposé (1-0) sur un but de... Sehrou Guirassy, juste avant son transfert à Rennes.