Ligue 2 - Suivez le match Amiens - Clermont sur France Bleu Picardie

Après deux défaites d'affilée contre Toulouse et Auxerre, l'Amiens SC, 15e du classement, va tenter de se relancer face à Clermont (5e). Un match difficile pour l'ASC privé de son capitaine Alexis Blin et de l'arrière gauche Sanasi Sy suspendus, tandis que les internationaux ghanéens Nicholas Opoku et Emmanuel Lomotey sont rentrés tardivement du continent africain.

Ce match Amiens SC - Clermont à huis-clos est à vivre en intégralité dès 18h45 sur France Bleu Picardie. Coup d'envoi 19h.