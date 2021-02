Ligue 2 : Suivez le match Amiens SC - Caen sur France Bleu Picardie

Opération rachat pour l'Amiens SC, avec la réception du Stade Malherbe de Caen ce vendredi 5 février (20h) à la Licorne. Un match pour le compte de la 24e journée de Ligue 2, et déjà la troisième rencontre en une semaine, après le succès poussif contre Châteauroux (1-0) et la débâcle à Pau (0-2).

Seul retour, celui de Nicholas Opoku

Les footballeurs amiénois vont devoir puiser dans leurs réserves pour proposer un contenu plus abouti dans le jeu.

Pour ça, les moyens ne changent pas vraiment : sauf énorme surprise, les trois dernières recrues ne seront pas sur la feuille de match. Le milieu Sambou Yatabaré et les attaquants Abou Ouatarra et Adama Diakhaby sont en phase de reprise.

Seul retour, celui de Nicholas Opokou, le défenseur ghanéen a purgé son match de suspension. Egalement absents, Mustaphé Sangaré, Jayson Papeau et Cheikh Timité, tous les trois blessés. Pour s'en sortir, les joueurs présents sur la pelouse de la Licorne devront être revanchards, pour se rapprocher du top 5, à huit points avant la rencontre.

Oswald Tanchot : "j'attends de mes joueurs qu'ils soient généreux en toutes circonstances."

"On a juste la pression de bien faire, de vouloir progresser et de prendre du plaisir. Aujourd'hui, on a la chance d'être dans une partie du classement qui ne nous oblige pas à jouer en tremblant. Profitons-en !"

"J'attends de mes joueurs qu'ils soient entreprenants, engagés et généreux en toutes circonstances. C'est vrai que l'on n'a pas proposé énormément à Pau. A un moment donné, il faut avoir envie de mettre les bons ingrédients dans les 2 surfaces."

Nicholas Opoku : "la force mentale fera la différence."

"On s'est préparé physiquement. La force mentale fera la différence sur ce genre de match. On reste sur notre faim. On continue à se battre au quotidien pour essayer de grapiller et de remonter au classement."

Match à vivre sur France Bleu Picardie

Le match Amiens SC - Caen (20h) est à vivre en intégralité dés 19h45 avec Mathieu Dubrulle et Alexandre Lepère ce vendredi 5 février sur France Bleu Picardie. Sans oublier la Tribune dés 18h pour tout savoir sur la rencontre !