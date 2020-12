Ligue 2 - Suivez le match Amiens SC - Chambly sur France Bleu Picardie

Après ses deux victoires d'affilée contre Dunkerque et Rodez, l'Amiens SC (12e) veut poursuivre sa remontée au classement face à la lanterne rouge Chambly lors de la 15e journée de Ligue 2.

Oswald Tanchot: "Ne pas se relâcher!"

"Il ne faut pas que l'on se relâche, de toutes façons on n'a pas suffisamment fait pour se relâcher", prévient l'entraîneur Oswald Tanchot. "On est encore dans une période où on a besoin de prendre des points, d'avancer au classement, de mettre une distance avec le bas de tableau, de construire de la confiance à travers nos résultats, de mettre de plus en plus de contenus dans nos matchs. On doit donc pédaler très fort jusqu'à la trêve parce qu'on a encore trois matchs et c'est un moment important de notre saison pour passer des fêtes un peu plus sereines"

Mickaël Alphonse : "Se rapprocher du Top 10"

Selon le défenseur Mickaël Alphonse, "à la fin de l'année quand on fait le bilan gagner contre les gros c'est bien, mais contre les petits avec tout le respect que je leur dois ce sont aussi les points qu'il faut absolument prendre pour espérer quoi que ce soit. Et je pense que pour se rapprocher du Top 10 c'est important"

Match à vivre sur France Bleu Picardie

Le match Amiens SC - Chambly (19h) est à vivre en intégralité dès 18h45 avec Mathieu Dubrulle et François Sauvestre ce samedi 12 décembre sur France Bleu Picardie