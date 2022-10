Ligue 2 - Suivez le match Amiens SC - Dijon sur France Bleu Picardie

Coleader du classement avec Bordeaux avec six victoires depuis le début de saison, l'Amiens SC a enregistré cette semaine le retour de son meneur de jeu Gaël Kakuta en manque de temps de jeu à Lens. L'international congolais apparait dans le groupe retenu face à Dijon ce soir lors de la 11e journée de Ligue 2. De quoi renforcer la confiance de l'équipe et les ambitions (cachées ?) du club.

Hinschberger : "Intégrer Gaël au collectif"

"Gaël je ne le connais pas personnellement mais sur les premiers échanges, je sens un garçon avec beaucoup d’humilité qui va nous apporter quelque chose de différent de ce que l’on peut avoir sur l’aspect offensif" explique le coach Philippe Hinschberger. "Notre force reste la défense et on met une palette supplémentaire pour percer un peu mieux les défenses adverses. L’objectif est d’intégrer Gaël au collectif pour qu’il se sente à l’aise, puisse exprimer son talent. Le talent n’a pas de poids quand la tête ne suit pas."

Gélin : "Il faut aimer être premier!"

"Il ne faut pas avoir peur d'afficher ses ambitions!" clame le milieu de terrain Jérémy Gélin. "Il faut ambitionner d'aimer être premier, d'aimer être sur le podium car je pense que c'est notre place! Quand tu regardes le classement, vingt points ça commence mine de rien à faire pas mal! C'est un bon début de championnat mais il va falloir garder les pieds sur terre car on a vu en match amical contre Quevilly (défaite 5-2) que lorsqu'on se prend pour une équipe qu'on n'est pas, on prend directement un "bâton" qui nous ramène à la réalité. Il faut donc rester très humble mais aussi très ambitieux car il y a de bonnes choses à faire cette saison"

Dijon à la peine

Coleader avec vingt points et six victoires, dont les deux dernières face à Niort (3-0) et à Rodez (1-0), l'Amiens SC, sans doute privé du milieu de terrain Iron Gomis souffrant, tentera de poursuivre sa belle série face à des dijonnais (12e) à la peine depuis fin août (quatre défaites, un nul). Un match à vivre dès 18h45 en intégralité sur France Bleu Picardie avec les commentaires de Mathieu Dubrulle et de son consultant Romain Pechon (le11amienois). Coup d'envoi 19h à la Licorne où l'ASC est invaincu cette saison.

