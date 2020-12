Ligue 2 - Suivez le match Amiens SC - Dunkerque sur France Bleu Picardie

Plus de temps à perdre pour l'Amiens SC en Ligue 2. Après un mois de novembre catastrophique (1 point sur 12), l'ASC, qui a déjà perdu six de ses douze premiers matchs, doit profiter du mois de décembre pour se relancer contre des adversaires un peu plus à sa portée. "Il ne faut pas se louper sur ces matchs là et ça démarre contre Dunkerque" clame le vice-président du club Luigi Mulazzi qui a également en tête les rendez-vous contre Rodez, Chambly, Valenciennes, et Ajaccio avant Noël.

Tanchot: "J'ai confiance en mes joueurs"

"Cela ne veut pas dire que ce seront des matchs plus faciles", prévient le coach de l'ASC Oswald Tanchot. "Les Dunkerquois font un parcours de très bonne qualité, ils sont réguliers dans leurs résultats. Ils ont pris les points qu'ils devaient prendre et n'ont rien volé à personne. Mais on est entré dans une "opération points", il faut qu'on soit capable d'arracher des points de partout. Cela reste des matchs de foot mais on doit y rajouter un supplément d'âme et j'ai confiance en mes joueurs pour le faire."

Côté effectif, l'Amiens SC sera privé de Lusamba (suspendu), Lomotey, Sy, et Lewis blessés.

ASC - Dunkerque sur France Bleu Picardie

Amiens SC - Dunkerque à huis-clos à la Licorne ce mardi 1er décembre est à vivre en intégralité dès 18h45 avec Mathieu Dubrulle et François Sauvestre sur France Bleu Picardie.