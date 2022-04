Ligue 2 - Suivez le match Amiens SC - Le Havre sur France Bleu Picardie

Avec 42 points depuis son match nul à Caen samedi (1-1), l'Amiens SC (10e) reçoit Le Havre (6e) sans pression ce mardi 19 avril au stade de la Licorne.

Hinschberger: "Encore envie de prendre des points"

"J'ai encore envie de prendre des points et de gagner des matches" annonce l'entraîneur amiénois Philippe Hinschberger soulagé d'avoir assuré le maintien du club à cinq journées de la fin du championnat avec des joueurs "pour moitié indisciplinés". Mais le coach de l'ASC rappelle "qu'on a quand même dans l'année dirigé ce groupe qui a été capable de remettre l'équipe et le club dans le bon sens alors qu'on était relégable cet automne. Après de temps en temps il a fallu donner un petit coup de poing sur la table. Mais il n'est pas question de se mettre en vacances trop tôt. Il n'y a rien de pire que de jouer au football en tongs, en général ça ne marche pas bien!"

Alors que le risque est de voir l'ASC lâcher prise à cinq journées de la fin en n'ayant plus rien à espérer ni à craindre, le gardien Régis Gurtner promet qu'il n'y aura pas de démobilisation dans le vestiaire amiénois.

Gurtner: "Se rapprocher de la sixième place"

"Il faut garder de l'ambition et se rapprocher de la sixième place occupée par les havrais, car en général quand on finit bien une saison on démarre bien la suivante donc j'insiste sur cet aspect là pour éviter toute démobilisation. Et puis il est important de faire plaisir à nos supporters pour l'avant-dernier match de la saison à la Licorne." La Licorne où les amiénois n'ont perdu qu'un seul de leurs treize derniers matches en Ligue 2, sans être pourtant capables d'enchaîner une vraie série pour s'installer dans la première partie du classement. Les havrais viennent eux de mettre fin à quatre défaites d'affilée en battant Dunkerque (2-1) et Valenciennes (1-0)

Les sénégalais Badji et Mendy de retour

L'attaquant sénégalais Aliou Badji, relégué en tribune lors du match nul (1-1) à Caen samedi pour raisons disciplinaires, sera de retour dans le groupe ce soir tout comme le défenseur Formose Mendy remis de sa béquille à la cuisse. Le piston droit Owen Gene, expulsé à Caen est lui suspendu.

ASC - Le Havre sur France Bleu Picardie

Le match ASC - Le Havre à 20h à la Licorne est à vivre en intégralité dès 19h45 avec Mathieu Dubrulle et François Sauvestre sur France Bleu Picardie. Au match aller les deux équipes s'étaient neutralisées (1-1) au stade Océane.