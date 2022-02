Ligue 2 - Suivez le match Amiens SC - Nîmes sur France Bleu Picardie

Incapable de gagner à l'extérieur depuis le 14 août à Guingamp, sa seule victoire cette saison en déplacement, l'Amiens SC de retour d'un match nul frustrant à Rodez (1-1), va devoir poursuivre sa belle série à domicile face à Nîmes pour tenter de faire un pas de plus vers le maintien. Les amiénois restent sur quatre victoire en cinq matches au stade de la Licorne.

Hinschberger : "S'extirper de cette zone glissante"

"On a gagné pas mal de matches mais à chaque fois tu n'as pas envie de te prendre les pieds dans le tapis à domicile parce que tu sais qu'actuellement on ne se refait pas à l'extérieur" explique le coach Philippe Hinschberger. "Il faut donc entretenir la dynamique à domicile si on veut une bonne fois pour toutes s'extirper de cette zone un peu glissante"

Gurtner: "Rester concentré"

Malgré les bons résultats de ces dernières semaines (deux victoires, trois nuls), le gardien de but Régis Gurtner sait lui aussi que son équipe n'a pas de temps à perdre dans un championnat hyper serré où six équipes se tiennent en un point de la 11e à la 16e place. "On n'a que cinq points d'avance sur Grenoble barragiste et six sur Dunkerque relégable donc il faut rester performant et concentré sur les prochains matches en poursuivant notre série pour décrocher le maintien le plus rapidement possible".

Une défense remaniée

Reste à savoir comment Philippe Hinschberger, pour une fois assez énigmatique sur le sujet, va réorganiser sa défense en l'absence du capitaine Matéo Pavlovic suspendu et du ghanéen Emmanuel Lomotey toujours au Ghana après l'accouchement de sa femme. Le coach amiénois devrait conserver le schéma d'une défense à trois axiaux et deux pistons. "Si je prends une vue d'ensemble, depuis qu'on joue comme ça c'est plutôt satisfaisant donc je ne suis pas favorable à changer ce qui fonctionne même si actuellement on prend quand même à peu près un but par match, des buts qui semblent en plus évitables" affirme Hinschberger qui s'attend "à un match ouvert contre une équipe de Nîmes qui va attaquer, nous poser des problèmes, et capable de marquer des buts à la Licorne. Il faudra donc rester dans l'efficacité trouvée lors des derniers matches à domicile." Les nîmois, surclassés à Caen (4-0) lors de leur dernier déplacement, se sont rassurés la semaine dernière en battant Grenoble (3-1).

ASC - Nîmes sur France Bleu Picardie

Le match ASC - Nîmes à 19h ce samedi 26 février sera comme d'habitude à vivre en intégralité dès 18h45 sur France Bleu Picardie.